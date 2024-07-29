民眾黨將增副主席屬意她？蔡壁如指無中生有

民眾黨前立委蔡壁如（左）、民眾黨主席柯文哲（右）相識超過30年，共同創立民眾黨。（本報資料照片）

民眾黨成立邁向五周年，本周六將在高雄舉行黨慶暨黨代表大會，傳出部分地方黨代表有意提案，討論新增民眾黨副主席一職，屬意由前立委蔡壁如擔任。民眾黨發言人戴于文昨表示，相關報導毫無事實根據，根本編劇等級，目前未有黨代表提案增設副主席，希望外界勿再以訛傳訛，藉此炒作政治話題。

蔡壁如受訪時則說，她不回答所謂的傳說與聽說，基本上沒有這一回事，自己覺得都是無中生有，現在突然冒出這個議題，大概就是媒體想要製造話題。

民眾黨主席柯文哲 昨到嘉義市參加民眾黨國家治理學院第四屆國政班，媒體追問「黨代表大會是否要增設副主席？」「高虹安有沒有跟你聯絡？」柯嘴巴緊閉，完全未回應，沒停下腳步快速走入活動會場，也不接受媒體聯訪。

另外，新竹市長高虹安涉貪，一審遭判刑七年四個月。蔡壁如表示，「看到這樣的判決，我是覺得滿心疼的」，因為她與高都是素人從政，有時候就是沿襲一些前輩的做事方式，也許大家不知不覺，也都覺得習以為常，「我個人認為她沒有這樣的犯意」。

至於柯文哲牽涉北市三大案，蔡壁如也說，很相信柯的為人，「我覺得他不會貪啦，一個亞斯伯格症的人，他可能也不知道怎麼貪吧」，所以應該不會有什麼事情。