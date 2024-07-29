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黑白集／「未來高雄市長」黃捷出國 盜圖演砸勘災戲

黑白集
民進黨立委黃捷對高雄水災事先表達關心，事後卻刻意隱瞞又造假。(本報資料照片)
民進黨立委黃捷對高雄水災事先表達關心，事後卻刻意隱瞞又造假。(本報資料照片)

高雄市區淹大水，許多民代都在選區奔走，唯獨綠委黃捷不見人影。網民發起「協尋」後，黃捷在臉書貼出數張一線人員救災照片，聲稱其「團隊同仁」都有和里長互相支援。可疑的是，所有照片皆未見黃捷本人，隨即被揪出是截自隔壁選區鳳山區里長之盜圖。直到周五夜，黃捷才承認她出國去了，當天不在高雄。

黃捷向以「演技精良」深受綠營青睞，民進黨一路挖角、不次提拔；陳水扁更大加讚賞，看好她是「未來高雄市長」。但淹水這場戲，黃捷搞砸了。其他有志市長大位的邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆，當天都在涉水勘災，唯獨黃捷事先表達關心，事後卻刻意隱瞞又造假。這場大水，沖破了黃捷的假面，她的市長大夢也要醒醒吧！

正值立院休會，立委出國旅遊考察屬正當安排。像台中市長盧秀燕的訪美行程，到了美國因憂慮災情即刻折回，這是基於地方首長的責任感。俟颱風過後諸事安頓，她再自費飛美接續行程，展現了公私分明、兩頭兼顧的明智。沒有人要求黃捷須像盧秀燕一樣立馬返台，但她大可不必裝作自己人在國內，還去盜圖裝有心。演戲、假仙，才教人受不了！

連日來，民進黨高幹王義川等一夥人把盧秀燕折返一事炒了又炒，嘲了又嘲。現在面對黃捷的「假裝事件」，他們都沒話可說了嗎？

盧秀燕 民進黨 陳水扁

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