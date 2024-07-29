台電贏訴願 基隆四接爭議重回環評

台電要填海造陸蓋四接，引發爭議，基隆市長謝國樑去年廢止開發同意函，台電不服向農業部提起訴願，訴願結果台電贏了，四接環評再掀戰火。(記者黃義書／攝影)

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣 接收站（四接），數度闖關環評失敗後縮小填海造陸範圍，基隆市政府認為是新計畫，廢止前市長林右昌任內核准的開發同意函，要求台電再提申請，台電以「舊計畫無須新同意函」提起訴願，農業部 撤銷謝國樑市府的處分，全案回到環評階段。

四接對蔡英文、賴清德 前後任政府的能源轉型十分重要，除了天然氣發電占比要靠興建接收站來達標，四接關係著協和電廠「油轉氣」成敗，特別是北部核二廠除役後，協和電廠對北東電網（北北基宜）的重要性不減反增。跟桃園三接的藻礁爭議一樣，興建四接對環境生態的影響讓環團持續抗爭。

台電最遲後天要提出環評補充資料，環團認為四接能否興建，下月中旬的環評會是關鍵。環境部環保司長蔡孟裕表示，尚未收到台電的補件資料，收到後將安排召開環評會議。

四接填海造陸案由29.8公頃減為18.3公頃（2.0版），數度闖關環評失敗後，台電於2022年7月召開第四次環評初審時，主動提出縮減至14.5公頃（3.0版或稱東移案），但因範圍包括基隆港港嘴，不但環團跳腳，航港界也憂心影響基隆港營運。

基隆市長謝國樑認為，3.0版東移方案填海造陸案，對基隆市環境保育、市民安全及港務營運等產生危害，填海造陸範圍也與林右昌任內核發開發同意函的2.0版完全不同，去年5月依行政程序法廢止開發同意函，要求台電再提申請。

台電認為，3.0版開發範圍在2.0版開發範圍內，僅縮小開發範圍，對開發區域、重疊之水產保育區及其生態、保育物種等客觀事實均無不同，廢止同意開發的處分於法無據，向主管機關農業部提起訴願。

農業部訴願審議委員會認為，基隆市府以對環境保育、市民安全、港務營運等產生危害而廢止開發同意函，顯非以漁業法揭示之保育水產資源等公益目的進行衡量，屬裁量濫用，且3.0版方案縮小填海造陸面積與迴避珊瑚生態區等調整，對水產保育區之環境保護與動植物保育影響亦會隨之降低，更符合漁業法之立法目的而有助於公益，於今年2月裁定撤銷基隆市府「撤銷開發同意函」處分，全案回到台電送請環評階段。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，台電訴願贏了，只代表2.0的同意函是有效的，但前市府同意的是2.0範圍而不是3.0，環評還能審查嗎？蔡孟裕表示，台電第一次提送的計畫就已包含東移方案海域，東移案是在專案小組會議中根據環委、政府機關、專家學者、民眾等意見所做的調整，因此沒有疑慮。不過，不管台電訴願勝敗，環評部分就是平行審查，「環評沒有比較偉大，但也不會受到其他法規前後順序的影響」。