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滿滿罷樑宣傳…藍委轟公視變黨媒 要求下架影片

記者屈彥辰、游明煌╱綜合28日電
國民黨立委王鴻薇27日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。(取材自臉書)
國民黨立委王鴻薇27日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。(取材自臉書)

基隆市長謝國樑罷免案進行中，有公營媒體疑介入罷免案，國民黨立委王鴻薇27日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。

王鴻薇說，公共電視身為國家電視台，最近上線的紀錄片預告竟然片面的只有罷樑宣傳，公視成為特定團體罷免縣市首長的宣傳工具，公視變成「黨媒」嗎？

王鴻薇指出，近日公視台語台新聞專題節目「台灣記事簿」預告片上線，內容滿滿是宣傳「拆樑行動」的內容，雖然目前只有預告片，但紀錄片不應偏頗到只有「一種聲音」，都是表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，根本沒有多元、正反兩方陳述，這難道是公共電視應該製作的節目？

王鴻薇質疑，公視該節目預告都只針對罷免方，而且還強調這是新世代的政治參與、政治素人發起的罷免活動。難道其他支持謝國樑的活動就是舊世代、非政治素人發起嗎？

王鴻薇提到，明明還在進行中的活動，卻直接下標定調，如此不中立、偷渡特定意識形態的方式，不難令人懷疑，現在公視已經是罷樑的宣傳工具。

王鴻薇總結，公視和公廣集團拿納稅人的錢，怎麼變成黨媒？即便是預告片都不能只呈現偏向民進黨的說法，她將要求立即下架，不能容忍國家機器淪為民進黨宣傳工具。

此外，藍營持續「固樑」，新北市長侯友宜27日晚到到基隆參加「鎖管季」，侯說，基隆跟新北很親近，「我們本來就是一家人」，力挺謝國樑「反惡罷」意味濃；台北市長蔣萬安也預計8、9月到基隆行銷美食，藍要用北北基桃執政優勢，為謝國樑市政成績單掛保證，改以貼近市民的有感市政，做為反罷免主軸。

日前流傳出一分民政處有關罷免案查對作業費墊付款的公文中顯示，郵寄查詢單數量經費估算是2萬5000份，引發爭議。

基隆市選委會總幹事張淵翔回應，2萬5000份只是經費預估，和實際查對是兩回事，請外界信任選委會。

國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)

罷免 民進黨 國民黨

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