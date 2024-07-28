賴清德：淹水比死難過 都是中央問題 藍：暗諷蔡英文？

賴清德總統(左二)27日到屏東勘災，關心屏東九如農民種植茄子的災害情況，對民眾受淹水之苦表示歉意。(記者劉學聖／攝影)

賴清德 總統昨到屏東視察颱風災情及水利工程，他用台語說「真抱歉，讓大家淹到水」，淹過水的人才知道淹水的痛苦「比死還難過」，每一縣市淹水都是中央的問題。國民黨立委王鴻薇認為，賴上任才2個月，治水也不是短時間的事，現在說是中央的問題，難道是在偷臭(暗諷)前總統蔡英文 嗎？

本報系聯合報報導，隨行的內政部長劉世芳與水利署長賴建信都說，這次暴雨超過水利設施設計保護標準，因應極端天氣，未來防洪標準應考量拉升到100年。

凱米颱風造成南台灣嚴重淹水，賴總統視察屏東南州鄉萬華村及東港鎮大潭排水工程，指示水利署全力與地方配合，加速工程進度，也以過去在台南執政的經驗，建議加設村落圍堤。

賴總統視察大潭排水工程時，用台語詢問在場民眾「厝(房子)有淹到水嗎」？民眾大聲回應「有哦」，賴清德直說「金歹勢，讓大家淹到水」。賴說，每一縣市淹水都是中央的問題，淹過水的人才知道淹水的痛苦。

賴清德說，過去南台灣基礎建設做不夠，近20年來已有改變，中央會與地方政府合作，逐步做好治水、交通等基礎建設，讓南台灣民眾未來的生活環境能更好。

台北中國時報報導，王鴻薇認為，這是賴清德總統感到民怨沸騰，日前一直說降水量太大，比以前好，淹30公分是治水有功，與人民感受距離太遠，人民不埋單，是感受到民怨才改口。

王鴻薇表示，賴清德說責任在於中央，好像是在幫高雄市長陳其邁及台南市長黃偉哲卸責，但賴上任才2個月，治水也不是短時間的事，現在說是中央的問題，難道是在偷臭前總統蔡英文嗎？中央、地方都是民進黨的，總不能再推給韓國瑜。

另外，凱米颱風造成花蓮北上鐵公路中斷，居民苦不堪言，台鐵 公司原訂北迴線29日雙向通車，但土石流量太大，確定要延到8月3日。行政院長卓榮泰27日前往勘災表示，「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了」，承諾以最快速度災後復原重建。