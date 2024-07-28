我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

賴清德：淹水比死難過 都是中央問題 藍：暗諷蔡英文？

台灣新聞組╱綜合28日電
賴清德總統(左二)27日到屏東勘災，關心屏東九如農民種植茄子的災害情況，對民眾受淹水之苦表示歉意。(記者劉學聖／攝影)
賴清德總統(左二)27日到屏東勘災，關心屏東九如農民種植茄子的災害情況，對民眾受淹水之苦表示歉意。(記者劉學聖／攝影)

賴清德總統昨到屏東視察颱風災情及水利工程，他用台語說「真抱歉，讓大家淹到水」，淹過水的人才知道淹水的痛苦「比死還難過」，每一縣市淹水都是中央的問題。國民黨立委王鴻薇認為，賴上任才2個月，治水也不是短時間的事，現在說是中央的問題，難道是在偷臭(暗諷)前總統蔡英文嗎？

本報系聯合報報導，隨行的內政部長劉世芳與水利署長賴建信都說，這次暴雨超過水利設施設計保護標準，因應極端天氣，未來防洪標準應考量拉升到100年。

凱米颱風造成南台灣嚴重淹水，賴總統視察屏東南州鄉萬華村及東港鎮大潭排水工程，指示水利署全力與地方配合，加速工程進度，也以過去在台南執政的經驗，建議加設村落圍堤。

賴總統視察大潭排水工程時，用台語詢問在場民眾「厝(房子)有淹到水嗎」？民眾大聲回應「有哦」，賴清德直說「金歹勢，讓大家淹到水」。賴說，每一縣市淹水都是中央的問題，淹過水的人才知道淹水的痛苦。

賴清德說，過去南台灣基礎建設做不夠，近20年來已有改變，中央會與地方政府合作，逐步做好治水、交通等基礎建設，讓南台灣民眾未來的生活環境能更好。

台北中國時報報導，王鴻薇認為，這是賴清德總統感到民怨沸騰，日前一直說降水量太大，比以前好，淹30公分是治水有功，與人民感受距離太遠，人民不埋單，是感受到民怨才改口。

王鴻薇表示，賴清德說責任在於中央，好像是在幫高雄市長陳其邁及台南市長黃偉哲卸責，但賴上任才2個月，治水也不是短時間的事，現在說是中央的問題，難道是在偷臭前總統蔡英文嗎？中央、地方都是民進黨的，總不能再推給韓國瑜。

另外，凱米颱風造成花蓮北上鐵公路中斷，居民苦不堪言，台鐵公司原訂北迴線29日雙向通車，但土石流量太大，確定要延到8月3日。行政院長卓榮泰27日前往勘災表示，「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了」，承諾以最快速度災後復原重建。

花蓮秀林鄉長王玫瑰提及落石、土石流持續入侵村落，一度哽咽落淚，卓揆見狀擁抱她，感謝鄉長的辛勞。

花蓮秀林鄉長王玫瑰(前左)27日因秀林鄉持續有落石、土石流而哽咽落淚，行政院長卓...
花蓮秀林鄉長王玫瑰(前左)27日因秀林鄉持續有落石、土石流而哽咽落淚，行政院長卓榮泰(前右)擁抱感謝鄉長辛勞。(圖／行政院提供)

賴清德 蔡英文 台鐵

上一則

新聞評論／核電餘暉映供電 電價碳排進入黑暗時代

下一則

核三1號機除役 9成民眾憂缺電 立委：外資卻步

延伸閱讀

高雄水淹30公分高 賴肯定治水 藍酸「喪事喜辦」太過分

高雄水淹30公分高 賴肯定治水 藍酸「喪事喜辦」太過分
反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的

反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的
黑白集╱全球「去中國」興起 賴清德「去中國化」洗腦

黑白集╱全球「去中國」興起 賴清德「去中國化」洗腦
蔡去扁來的新賴民進黨

蔡去扁來的新賴民進黨

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服