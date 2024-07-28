內政部開首槍 高虹安貪汙停職不發半薪

新竹市市長高虹安涉嫌詐領助理費案，台北地院一審依貪汙罪判有罪，內政部 將高虹安停職。內政部昨天表示，為了貫徹政府掃除貪汙的決心，高虹安停職期間將不發給半薪。民選首長停職案是由「服務機關」決定是否發給半俸，這是第一個由內政部拍板的案子。高虹安表示，「尊重內政部的決定」，原本打算將半薪捐給新竹市府急難救助使用。

本報系聯合報報導，內政部指出，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，由具有行政監督權限上級機關裁量得否發給半數俸額。考量高虹安涉嫌貪汙治罪條例案件，為貫徹政府掃除貪汙，建立廉能政治的決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。

高虹安表示，原本依規定停職後可支領半薪，她之前已規畫好將半薪捐助急難使用，如今內政部發函不給薪，計畫無法如願。前天深夜高虹安在新竹市府公務群組，留言叮囑局處首長「全力協助邱臣遠推動市政」，隨後即退出群組。

邱臣遠昨首度以市長身分出席公開活動，他說，支持高虹安上訴，尊重高退黨決定，市政一棒接一棒，承諾市民的不會延宕，兌現高虹安政見。

民眾黨主席柯文哲昨天受訪表示，「昨天我猜她心情很亂，我也很亂」，一直到半夜才發LINE訊息給高，希望找個時間好好談一談，到底下一步要怎麼走；關於高虹安退黨一事，柯透露她之前就講「不知道會發生什麼事」，不會為難民眾黨。

台北中國時報報導，國民黨 立委林沛祥則指，與其說這是趕盡殺絕，不如說現在很多措施，無論是法院還是內政部，很多都是預設立場，完全沒有依照本來應有的邏輯走。原本停職給半薪眾所周知，但現在內政部一紙公文就自己做成解釋，就是便宜行事。

民進黨 立委王定宇則說，貪汙一審有罪，本就不該再領納稅人的一分一毫。

國民黨立委王鴻薇認為，不給半薪應該較符合人民的期待，但高虹安被追殺主要是司法問題，只有46萬(約1.4萬美元)就重判，相較民進黨新北市議員周雅玲詐領助理費1388萬元(約42萬美元)卻只遭判8個月，兩套標準大家無法接受。

此外，王鴻薇質疑，過去司法被認為充滿政治力干預，且高虹安官司本就具有高度的政治性，檢察系統竟不避嫌，將起訴及公訴的檢察官同天升官，根本是此地無銀三百兩，坐實檢調系統充滿政治性的獎勵與酬庸。