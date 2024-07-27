我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

黑白集／高虹安11萬被重判 鄭文燦500萬請比照

黑白集
海基會前董事長鄭文燦涉500萬元台幣工業區貪瀆案，遭到羈押禁見。（本報資料照片）
海基會前董事長鄭文燦涉500萬元台幣工業區貪瀆案，遭到羈押禁見。（本報資料照片）

新竹市長高虹安因立委任內詐領助理費案，一審被重判七年四月。她即日起停職，由副市長邱臣遠代理。同一天，國民黨立委顏寛恒則因沙鹿豪宅案涉及貪汙和偽造文書，兩案合計判刑八年四月，但暫毋需停職。民進黨一天除掉兩名對手，難掩振奮之情。

高虹安和顏寬恒的案件同日宣判，巧合的是，兩人都各涉及浮報或謊報助理費。高虹安涉案金額僅11.6萬元（台幣，下同），被重判七年四月；顏寬恒涉案金額108萬元，判七年十月，量刑相去不遠。

如果標準一致，倒也罷了。問題是，民進黨新北市議員周雅玲涉詐領助理費1388萬元，去年底僅判八個月，給予三年緩刑。不僅如此，今年初民進黨籍前台南市議長賴美惠詐領助理費234萬元宣判，因認罪只判兩年，並緩刑四年。這樣的判刑標準也差太多了吧！還是司法碰到綠色就轉彎？

高虹安是民眾黨唯一縣市長，一舉奪走高科技城市長，摧毀前市長林智堅光環；對此，民進黨想必耿耿於懷。但為了區區11萬元重判七年多，是否符合比例原則，難免引人非議。何況，高虹安辦公室主任黃惠玟稱，其記帳方式與綠委李俊俋完全相同，何以司法辦白不辦綠？

既然11萬元助理費案判七年多，那麼鄭文燦的500萬元工業區貪瀆案，就請依比例比照辦理吧！

民進黨 國民黨 林智堅

上一則

鉅額預算哪去？李鴻源：台治水花費已高荷蘭1倍

下一則

新聞幕後／高虹安退黨不讓柯文哲為難 黃國昌是活棋

延伸閱讀

鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點

鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點
新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席

新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席
賴清德月聲量68萬筆 為何都跟著「清德宗」三字？

賴清德月聲量68萬筆 為何都跟著「清德宗」三字？
鄭文燦主導建國啤酒廠割地 遭疑華亞科翻版

鄭文燦主導建國啤酒廠割地 遭疑華亞科翻版

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧