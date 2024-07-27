黑白集／高虹安11萬被重判 鄭文燦500萬請比照

海基會前董事長鄭文燦涉500萬元台幣工業區貪瀆案，遭到羈押禁見。（本報資料照片）

新竹市長高虹安因立委任內詐領助理費案，一審被重判七年四月。她即日起停職，由副市長邱臣遠代理。同一天，國民黨 立委顏寛恒則因沙鹿豪宅案涉及貪汙和偽造文書，兩案合計判刑八年四月，但暫毋需停職。民進黨 一天除掉兩名對手，難掩振奮之情。

高虹安和顏寬恒的案件同日宣判，巧合的是，兩人都各涉及浮報或謊報助理費。高虹安涉案金額僅11.6萬元（台幣，下同），被重判七年四月；顏寬恒涉案金額108萬元，判七年十月，量刑相去不遠。

如果標準一致，倒也罷了。問題是，民進黨新北市議員周雅玲涉詐領助理費1388萬元，去年底僅判八個月，給予三年緩刑。不僅如此，今年初民進黨籍前台南市議長賴美惠詐領助理費234萬元宣判，因認罪只判兩年，並緩刑四年。這樣的判刑標準也差太多了吧！還是司法碰到綠色就轉彎？

高虹安是民眾黨唯一縣市長，一舉奪走高科技城市長，摧毀前市長林智堅 光環；對此，民進黨想必耿耿於懷。但為了區區11萬元重判七年多，是否符合比例原則，難免引人非議。何況，高虹安辦公室主任黃惠玟稱，其記帳方式與綠委李俊俋完全相同，何以司法辦白不辦綠？

既然11萬元助理費案判七年多，那麼鄭文燦的500萬元工業區貪瀆案，就請依比例比照辦理吧！