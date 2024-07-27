新竹市長高虹安涉貪判刑停職 退出民眾黨稱清白將上訴

高虹安案一審判決結果 製表／王聖藜、林孟潔、蕭白雪

新竹市長高虹安、國民黨 立委顏寬恒國會助理費涉貪案，昨天同一天宣判。台北地方法院審理高虹安案，合議庭認定高虹安浮報助理酬金、加班費涉貪11萬元（台幣，下同，約3400美元），依利用職務機會詐取財物罪，判處七年四月徒刑，褫奪公權四年，犯罪所得沒收。

來源：聯合新聞網

高虹安昨未現身，以影片表示即刻退出台灣民眾黨，將上訴到底，並「敬告想利用政治惡意操作的人，你們不會得逞」。

她強調，立法院零用金制度是立院行之有年的制度，非她所創，也絕無浮報助理費，盼二審還她清白。

內政部 表示，依法停止高虹安市長職務，即日起生效，由副市長邱臣遠代理市長職務；而顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，無適用公職人員選舉罷免 法停職規定，未來若經判決確定且有褫奪公權情事，將依法院判決註銷其立委名籍。

至於高虹安的四名前國會助理則獲輕判，其中法務主任陳昱愷認罪獲判無罪，行政主任黃惠玟判刑二年，緩刑五年；主任陳奐宇判刑一年，緩刑三年；公關主任王郁文判刑二年，緩刑五年。

合議庭認為，高虹安、陳奐宇、黃惠玟、王郁文浮報立法院公費助理酬金及加班費罪證明確，不過，請領加班費再繳回供辦公室零用的行為，除欠缺不法意圖、也無申報不實。依照合議庭見解，熱烈討論的「零用金」公用或私用，無關犯罪。

檢察官、法官對犯罪所得的認定不同。檢方認為，高虹安要求黃惠玟將酬金、加班費申報至上限，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，涉貪46萬30元。

合議庭則認定，扣除助理詐領之後繳回的錢，高虹安犯罪所得11萬餘元，陳奐宇犯罪所得506元，黃惠玟犯罪所得5642元，王郁文犯罪所得466元。