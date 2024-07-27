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柯文哲支持高虹安上訴 稱沿用前綠委李俊俋公基金制度

記者林佳彣、陳敬丰、唐筱恬／台北27日電
民眾黨主席柯文哲26日到宜蘭參訪杏輝藥廠被問及新竹市長高虹安涉貪案，他親上火線回應。（記者陳敬丰／攝影）
民眾黨主席柯文哲26日到宜蘭參訪杏輝藥廠被問及新竹市長高虹安涉貪案，他親上火線回應。（記者陳敬丰／攝影）

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，昨一審宣判依貪汙治罪條例判處有期徒刑七年四月，褫奪公權四年，高主動宣布退黨並提上訴；市長一職將停職由副市長邱臣遠代理。民眾黨主席柯文哲昨下午不公開行程，到宜蘭參訪杏輝藥廠被問及此事，他親上火線回應。

來源：聯合新聞網

柯文哲在陳佩琪陪同下到場，被問及七年四月是否符合比例原則？他表示，支持高虹安上訴，爭取自己的清白，也提到台灣民眾黨當時是一個新興政黨，在立法院沒有經驗，直言公基金制度不是高發明，而是她的助理、之前是前民進黨立委李俊俋助理帶來，高是依此制度去執行，因此他相信高虹安沒有要搞貪汙的意圖。

柯文哲直言，有人按鈴申告李俊俋此事，目前為止，檢察官好像沒有處理。他認為，法律就是維持一個平等，大家都可以適用同樣的法律。

至於民進黨立法院黨團總召柯建銘稱，「尊重司法判決，找回新竹昔日光榮」，柯文哲嘆氣說道，「柯建銘喔，算了，不要講了」，兩人以前也是好朋友，「他禁得起查嗎？」

高虹安非「柯家軍」出身，但身為民眾黨首位民選地方首長，一舉一動仍攸關民眾黨形象。民眾黨經歷此事件後，很難再以「清廉勤政」招牌自居，且新竹是柯文哲的「本命區」，歷經高虹安涉貪風暴，如何彌補並護盤新竹成了白營的嚴峻考驗。

儘管高虹安案要在今年12月25日前三審定讞，才必須啟動新竹市長補選，但地方發起罷免、逼高虹安提前辭職，勢必不絕於耳。不過高虹安已宣稱「上訴到底」，力拚上訴二審無罪後復職，民眾黨也希望由副市長邱臣遠代理，守住新竹大本營。

民眾黨面對接下來可能的補選，或2026年地方首長選戰一役，柯文哲如何守下新竹故鄉，是民眾黨眼前真正的考驗。

柯文哲 民進黨 罷免

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