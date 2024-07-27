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高虹安爭議不斷 1年7個月施政褒貶不一

記者黃羿馨、巫鴻瑋／新竹27日電
新竹市長高虹安（右）因立委任內涉詐領助理費案，台北地院26日一審判七年四個月徒刑。民眾黨主席柯文哲（右二）表示，支持高虹安上訴。（本報資料照片）
新竹市長高虹安（右）因立委任內涉詐領助理費案，台北地院26日一審判七年四個月徒刑。民眾黨主席柯文哲（右二）表示，支持高虹安上訴。（本報資料照片）

高虹安兩年前拿下逾四成五選票當選新竹市長，當時才38歲的她，創下史上最年輕、首位女性的新竹市長紀錄，任內市政成績單褒貶不一，包括局處首長更換頻繁、男友干政、入住豪宅等爭議，但是放寬凍卵補助、提高生育補助、擴大敬老愛心卡使用範圍、科技導入交通等受好評，新竹市立棒球場揭弊和改善，則遲滯不前。

2022年縣市長選舉，時任立委的高虹安由民眾黨提名參選新竹市長，選舉期間遭到綠營、藍營接連猛攻，當時「三腳督」廝殺之激烈，是歷屆新竹市長選戰之最。高虹安被控詐領助理費遭司法調查，博士論文也被控抄襲，甚至遭前東家資策會控告背信罪，卻也因政治迫害的悲情牌，聲望扶搖直上，獲藍營倒戈支持，一舉奪下市長寶座。

高虹安擔任新竹市長一年七個月，市政上陸續交出包括老幼、就學、產業及交通等成績單，也兌現選舉承諾祭出凍卵補助、提高生育補助、擴大敬老愛心卡使用範圍，以及兌現選前慈雲路空中行人步道橋工程順利開工等，但是新竹市立棒球場、兒童探索館、新竹展演中心等前朝重大工程，無論是揭弊、收尾或是後續推進都呈現牛步，行政效率受質疑。

雖然善用科技管理、規畫政策，但她上任前就深陷助理費官司、還曾被檢調大動作搜索、約談，在市長任內仍屢屢成為全國注目焦點，包括男友干政、入住建商提供的豪宅等爭議，她雖否認收受與職務有利害關係者餽贈財物行為，但清新的形象也因此受創。

另外，高虹安上任一年六個月，一級局處長異動頻繁，辭職離開的局處長就有六人，尤其行政處與教育處長更是二度出缺，是新竹市歷任市長罕見；有人是因故請辭，但也有人是「被離職」，有人離開後還特別開設粉絲專頁「監督」市政。

議會方面，高虹安面臨朝小野大的府會生態，一年多來遭到民進黨議員猛烈監督，在議會藍白合作基礎下，才得以逐步穩住市政。

如今因立委時的助理費官司遭停職，曾是最年輕的市長的她，未來政治路挑戰更大。

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