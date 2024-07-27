柯文哲：立委助理費如「潘朵拉盒子」 大家都領好領滿

民眾黨主席柯文哲認為，立委助理費就像潘朵拉的盒子，所有人幾乎都領好領滿，若不制度化恐人人自危。（記者陳敬丰／攝影）

新竹市長高虹安一審被判犯貪汙罪停職，掀起政壇地震 ，民眾黨主席柯文哲 今天再次被問及此事，直言立法委員助理費就像「潘朵拉的盒子」，每個立委幾乎都領好領滿，應該從制度面檢討，否則以後任何一個助理留存帳目、事後檢舉，會讓立委人人自危。

來源：聯合新聞網

柯文哲今天上午到宜蘭礁溪車站參加「旅程很眾要」活動，再次被問及高虹安案，他說，「昨天我猜她心情很亂，我也很亂」，一直到半夜才發LINE訊息給高，希望找個時間好好談一談，到底下一步要怎麼走；關於高虹安退黨一事，柯透露她之前就講「不知道會發生什麼事」，不會為難民眾黨。

柯文哲坦言，高虹安案對黨內一定會有傷害，不過民眾黨成立到現在，每天都在風雨飄搖中度過，不怕困難，只要有能力克服就好；至於是否擔心高案判決確定或她自行辭職後民進黨 派員代理，新竹市被「整碗端走」，柯表示這應該本就在綠營規畫中，事出突然，白營內部需要討論。

對於時代力量黨主席王婉諭呼籲高虹安自行辭職，柯文哲表示，選舉不是只選一個人，而是一個團隊，之後會把代理市長邱臣遠找來，看需要哪些協助，把市政做好；柯說，邱臣遠過去在立法院和高虹安共事，兩人默契很好，邱就任副市長他也是事後才知道，是高虹安自己選的。

媒體詢問是否開始物色其他2026出戰新竹市人選，柯文哲搖了搖手，「不要這樣講」，要讓高虹安證明自己的清白，還是相信她沒有犯意。

柯文哲忍不住說，這其實就是潘朵拉的盒子，立院助理費薪資達成率96%、97%，表示大家幾乎都領好領滿，都知道是怎麼一回事；但比較正面的態度是，既然事情發生就該回去檢討，立院助理費要如何改進，不然從現在開始任何助理偷偷留存帳目，隔一、兩年去外面檢舉，立委人人自危，與其這樣不如制度化。

媒體也詢問，外界傳言民眾黨2026新竹市屬意立委黃國昌，柯文哲先疑惑問道「黃國昌？」隨後批評台灣就是聽說、傳說、傳言，這種話應該少講；至於黃過去提出政黨涉貪要連坐法，柯表示民眾黨本來就主張「系統性涉貪」要連坐。