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颱風政治學 高雄災情嚴重 陳其邁六都好感度仍居次

記者蔡晉宇／台北報導
TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，結果顯示，高雄市本次災情嚴重，但高雄市長陳其邁應對颱風的好感度，仍居六都首長第二名。圖／TPOC提供
TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，結果顯示，高雄市本次災情嚴重，但高雄市長陳其邁應對颱風的好感度，仍居六都首長第二名。圖／TPOC提供

颱風凱米襲台，六都首長究竟表現如何？TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集本月23日至25日凱米颱風侵襲台灣期間，六都首長與凱米颱風相關的網路輿情聲量表現。結果顯示，高雄市本次災情嚴重，但高雄市長陳其邁應對颱風的好感度，仍居六都首長第二名。

TPOC指出，在總聲量方面，台中市長盧秀燕為了防颱準備，落地美國6個小時就匆忙搭機返台排第一，獲得超過3萬9031則聲量；其次是台南市長黃偉哲（6594則）與台北市長蔣萬安（6488則）難分軒輊；第四名是高雄市長陳其邁（4783則）與桃園市長張善政（4778則），以及聲量敬陪末座的新北市長侯友宜（2217則）。

TPOC表示，盧秀燕聲量暴漲，恐怕也得歸功於她遭綠營圍剿，如民進黨政策會執行長王義川上政論節目大談「看破盧秀燕颱風政治學手腳」；民進黨立委陳亭妃也認為，盧秀燕早知有颱風卻飛往美國再回台灣，是為了搏版面。

TPOC指出，排名第二的黃偉哲是因23日晚上遲未跟進其他縣市宣布停班停課，被網友灌爆臉書後，才緊急宣布隔天停班課資訊。排名第三的蔣萬安因與新北市、桃園市一同宣布停班課資訊，吸引網友前往粉絲專頁留言讚他是「最帥的男人」。排名居後三名的三個縣市，包括25日因豪雨釀嚴重災情的高雄市在內，首長們的聲量都沒有超過5千則。

TPOC表示，若從網路聲量好感度（P／N值）觀察六都首長表現，盧秀燕遭到綠營群起圍攻，好感度仍有0.71，略略領先被網友灌爆臉書的黃偉哲（0.61）；張善政總聲量表現並不突出，但好感度高達1.27，是唯一一位正面聲量大於負面聲量的首長，也有網友至粉絲專頁留言稱讚他宣布停班課的決策。

TPOC指出，反觀此次災情最為嚴重的高雄市，即便媒體大肆報導泥水沖入住家客廳、路面淹水超過1米、美濃溪氾濫潰堤、淹水導致救護車在水上拋錨、大水沖入大樓地下室等慘況，截至調查時間結束前，陳其邁的網路好感度仍有0.91排名第二。究其原因，恐怕是因為網友們第一時間把眼神投注在盧秀燕身上，吸去大量曝光；此外，也有支持者在網路上PO高雄「退水」對比照，認為大部分區域的積水已經在短時間內退去，吸引不少網友贊聲，也使得陳其邁的好感度與嚴重災情不成正比。

盧秀燕 張善政 臉書

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