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新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

記者黃羿馨、巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長高虹安。(本報系資料照)
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

台灣新竹市長高虹安在立委任內立法院助理費涉貪官司，判決結果今(26)天出爐，高虹安被依犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，判處7年4月徒刑、褫奪公權4年，依地方制度法第78條規定，高虹安將即刻停職，由副市長邱臣遠代理。

高虹安雖被停職，但她早已做好布局，她知若被判有罪停職將由副市長代理，因此精挑細選，選出42歲民眾黨籍前立委邱臣遠出任，雖表面是借重其國際外交、經貿專業等領域長才，但實際上兩人私交友好，公務之餘也會私下聚會。

高虹安與邱臣遠兩人還一起為新竹國際動漫節Cosplay動漫葬送的芙莉蓮，並化身劇中CP芙莉蓮、欣梅爾宣傳漫人祭，引起熱烈迴響，兩人也為活動一起練跳晚安大小姐，彼此還會傳訊吐槽、打氣，足以顯見2人交情。

在判決最終定讞前，高虹安仍是自由身，加上代理市政的邱臣遠與高虹安私交友好，因此不排除高虹安「垂簾聽政」，由邱臣遠繼續執行意志，在本次官司宣判前，許多公開活動也都由邱臣遠代理出席，高虹安雖然被停職，也只是暫時退居幕後。

回顧整起官司案，高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元(約14,023美元)。台北地檢署2023年8月14日起訴高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文5人，高虹安與王郁文不認罪，其他3人認罪。

高虹安庭訊時指出，她再三確認合法性才同意採行零用金制度，助理都有實際加班，時數皆超過上限，有資格合法申報請領加班費，也有在申請單簽名蓋章，她才核批，且辦公室零用金並非她保管、支配，她也沒有私用，並強調沒有浮報、虛報助理酬金或助理費，沒有施用詐術讓立法院陷於錯誤，也沒有不法意圖。

公訴檢察官的辯論方向，朝高虹安自始主導、看帳，將零用金作為私人用途，包括低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，主張高虹安涉嫌貪汙、偽造文書，具主觀犯意。

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