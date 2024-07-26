顏寬恒涉貪、假買賣豪宅判8年4月 台中地院：有很強的證據

台中地院今依貪汙、偽造文書2罪判顏寬恒8年4月徒刑，竊占部分判無罪。（報系資料照）

國民黨 立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院今依貪汙、偽造文書2罪判他8年4月徒刑，竊占部分判無罪；中院說明，顏以建設公司負責人陳進福為助理，陳公司帳務卻有一筆「顏董代收代付總表」，顯見並非助理薪資而是代收支付顏其他項目，「是一個很強的證據」，合議庭認為顏犯行不可取，予以量刑。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元(台幣，下同，約32,925美元)助理費。

中院合議庭今上午10點由審判長劉柏駿、受命法官路逸涵、陪席法官鄭雅云宣判，合議庭依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，各判顏寬恒7年10月並褫奪公權3年、6月得易科罰金，未扣案犯罪所得108萬4976元君沒收，依法追徵其價額，被訴竊占判無罪。

顏的妻子陳麗凌被訴偽造文書判無罪，其餘同案被告林進福，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，各判7年8月並褫奪公權2年、6月得易科罰金，被訴竊占判無罪。張姓女設計師，依偽造文書罪判4月，得易科罰金。顏的弟弟顏能賢依竊占罪判6月，得易科罰金。

台中地院行政庭長李進清表示，就顏寬恒、林進福利 用職務詐取財物罪，主要依據林進福公司帳務中，有顯示出一筆款項為苑裡營造有限公司，是由林指示妻子去記帳，並寫有「顏董代收代付總表」，明細也清楚載有「代收立法院薪資107年2月5日至109年1月15日，林進福等。」

李進清說，換句話說這筆錢等於是林進福代收代付，用在顏寬恒相關支出上，「這是一個很強的證據」，這筆錢並非林進福擔任助理可使用的錢，只是其代為收受，用來支出顏其他相關事項明細。

李進清說，偽造文書就買賣的部分，合議庭認定卷內資料，豪宅金額高達4000多萬，但在交易成立過程僅短短15天，判斷認定屬於假買賣，而成立偽造文書。至於竊占部分無罪，是因顏寬恒確實有支付相關租金 、使用性質，不能認有完全占為己有的意思。