綠批防災群龍無首 中市府列假訊息擬告發

台中市長盧秀燕自美返台坐鎮防災，綠營批評帶防災紅背心出國是作秀。盧強調，中央也是一樣。（記者曾健祐／攝影）

凱米颱風過境，政治口水還沒完。台中市長盧秀燕 快閃美西後返台坐鎮防颱，副市長鄭照新等人接機，綠營批評「防災中心群龍無首」，盧昨回應，聽不懂對方的質疑。中市府則把網路質疑說法列為假訊息，放入市府官網「謠言澄清」專區，若認定違法最高可罰100萬元台幣(約3.05萬美元)。藍綠白陣營掀論戰。

中市消防局長孫福佑說，將檢視是否違反災害防救法，若明顯觸法將告發。有檢察官分析，該法為行政刑罰，由縣市政府以主管機關身分，向地檢署告發後，由檢察官偵查認定，須兼衡言論自由，要構成並不容易，實務上幾乎沒見過案例。

盧秀燕原訂出訪美國10天至月底返國，因颱風凱米增強、南移，決定搭機返台防災，針對作秀等批評，她前天強調「政治口水免了吧」，但相關話題仍延燒。民進黨 政策會執行長王義川再批盧秀燕回台當天副市長、消防局長等人接機，救災中心群龍無首，出國還帶救災中心「紅背心」是作秀。

盧秀燕昨回覆，她聽不懂王義川的質疑，她出國有帶紅背心，相關服裝中央也都一樣，各縣市首長出國也都如此；出國首長也都有帶，防災工作會報是視訊會議，相關首長都會參與。

中市議會國民黨 團書記長黃馨慧表示，颱風造成災損，抗災不該分藍綠顏色，以維護民眾生命財產為優先，造謠並無助於防災。

民進黨議員陳淑華、陳俞融說，盧強調自己搭飛機返台，就是要趕回台中，肩負防災責任的副市長等人，有何理由離開台中？令人不解。民進黨議員周永鴻說，市長在飛機上都能空中開會了，打手機報告就好，何必親自接機？

民眾黨中市黨部主委江和樹說，現代通訊發達，副市長等人不必接機，但民進黨也不必去也罵、回來也罵，因為盧要選總統，綠營才會打她。

綠營民代批盧秀燕訪提早返台坐鎮防颱的行為「作秀」、「浪費公帑」，國民黨前立委鄭麗文分析，盧秀燕返台的決定絕對正確，若這樣還被罵，就代表民進黨裡面已經認定，盧秀燕是他們心目中最可怕的敵人。證明了盧秀燕的行情非常好。

鄭麗文也提到，過去應對風災最認真的就是前總統馬英九，從台北市長到總統都親力親為，那時候就已經看破這些人的手腳，不管再怎麼清廉、認真，民進黨都能找到理由罵他，「民進黨多年來都是用這種方式思考，沒有在思考台灣在極端氣候底下的面對的問題，不要趁機發國難財就不錯了，一淹水就編大筆預算，到下次還是一樣淹水」。

鄭麗文說，希望這次不要有太多災情，免得有民進黨柯建銘這種良心被狗吃的，說地震是老天有眼之類的話，玩政治蹭聲量，都忘記自己還要當個人。