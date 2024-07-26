新聞眼╱攻紅背心又造謠 王義川何不關心南部治水

民進黨政策會執行長王義川擔任台中市交通局長時，也曾穿過災害應變中心的紅背心。（圖／取自台中市政府新聞局網站）

凱米颱風襲台，打亂台中市長盧秀燕 出訪美國行程，才落地就急忙返台。不過，這兩天盧和滯美局處首長開視訊會議及市府人員接機，都被民進黨 政策會執行長王義川大作文章，盧親自回應後，市府再搬出災害防救法揚言祭罰，能不能讓王閉嘴？有待觀察；不過南部雨勢驚人，災情頻傳，王義川不妨多多關心南部治水，還比較實際些。

盧秀燕返台後投入災害應變工作，曾在台中市府任職交通局長的王義川便鎖定盧秀燕猛攻。一是盧主持應變會議時，王認為留在美國繼續訪問的局處首長視訊時均身穿「台中市災害應變中心」紅色背心，質疑作秀、都是演好的；盧親自回應，指市府重視應變會議、關乎民眾安危，局處首長不管在國內、國外都要負起責任，都必須上線。

至於首長在視訊會議身穿「台中市災害應變中心」的紅色背心，盧秀燕說，她出訪美國就隨身攜帶，因颱風期間開的不是一般行政會議，而是防颱應變會議，不論中央或地方都有防颱應變服裝。穿上服裝的目的是要提醒民眾要防災，穿著應變中心服裝也是中央的規定，不只台中市，幾乎各縣市首長出國碰到颱風也都是這樣。

至於返台接機的部分，王義川指台中市災害應變中心一級開設，指揮官副市長、副指揮官消防局長跑去接機，應變中心呈現「群龍無首」的狀況；市府在官網「闢謠專區」提出說明，指災變中心一級開設時，由副市長、秘書長、副秘書長分別以8小時輪值擔任指揮官。7月24日0時至8時是台中市政府副秘書長張大春輪值。副市長與消防局長到機場，是因市長返台一落地就是指揮官，當然要在第一時間匯報。

闢謠專區並指出，散布災害不實訊息者，恐涉災害防救法第53第3項，散布有關災害的不實訊息，足以損害公眾或他人者，將被處以3年以下有期徒刑、拘役或台幣100萬元以下罰金。難堪的是，王義川當過台中市府一級主管，也穿過紅背心，對於著裝規定自不陌生，搞到被市長「指正」，被昔日同仁搬出法令對付，確實顏面掛不住，但這又是孰令致之？

相較高雄等南部縣市，台中災情相對輕微，王義川身為執政黨政策會執行長，自應對災情縣市多一些關注，特別南部急降1200至2200毫米的雨量，南部縣市更是近年來民進黨政府治水的重心，光是高雄治水特別預算 就超過台幣189億元，台南市長黃偉哲上任更已投入200億元，錢有沒有花在刀口上，此時確有檢視必要。令人遺憾的是，王義川全部心思緊盯盧秀燕，只關心誰穿了紅背心開會，還「造謠」指揮中心群龍無首，實在是做小了政策會執行長這個職務。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）