童子賢：核廢料宛如困在園區的老虎 似危實安

和碩聯合科技董事長童子賢。(記者林俊良／攝影)

「反核人士都會質疑核廢料要放在那裡？ 」和碩董事長童子賢25日表示，這是一個合理的問題。在他觀察中目前台灣的核廢料被置放在數個佔地有限的管制區中，在有限空間中受嚴密管理，因此並未曾構成危害。而且新科技的進步，使得可以燃燒核廢料的第四代反應爐可能成功，包括「快中子反應爐」與「行波反應爐」在內都是發展中的新技術，如今中國、加拿大、英國、美國都競相投入資金研發，技術若成功則目前被嫌惡的核廢料就翻身了，包括製造濃縮鈾過程的殘渣-貧鈾都可以轉化成寶貴的燃料，被拿來當新一代反應爐的核燃料可以用來發電，童子賢相信，這就是解決當前核廢料問題的聖杯。

童子賢指出，他知道許多反核人士基於意識形態，會不斷對新一代的核能技術冷嘲熱諷，甚至期待新技術的失敗，他認為這是不好的心態。他說，不管是地熱能、氫能、潮汐能…他都給予祝福跟支持，因為人類對於能源的渴望，尤其對於乾淨能源的渴望，會需要更多新的能源技術被開發出來。他說解決方案之間並不是你死我活的零和遊戲，而是可以攜手合作共同解決能源需求以及面對地球暖化 的危機。

「期待第四代核分裂反應爐繼續有技術進展，就好像我們對於核融合還有SMR懷著期待一樣。」童子賢引述國際新聞報導說，今年6月國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）強調，核能已經被視為是清潔能源中的重要角色，而且已經成為「解決方案」的一部分，他說如果沒有核能幫助，全球到2050年是不可能實現淨零碳排的目標的。

童子賢舉例，雖然全球努力建設綠能 近二十年，但是全球太陽能發電仍為5.5%，全球的風力發電仍為7.8%，二種綠能發電比例仍然低於核電的9.1%，而全球綠能的主力仍是靠著「古老的綠能」水力發電的14.2%來支撐。看得出風電、光電的建設步調還難以到達獨立挑起對抗地球暖化的重責大任。這就是上述葛羅西所講，如果沒有核能幫助，到了2050年幾乎無法實現全球淨零碳排的目標。

童子賢提到，美國微軟公司的創始人比爾蓋茲 ，他是最熱情的核能技術的推動者之一，基於他認為其他各種方案都不足以阻止地球暖化，比爾蓋茨因此一再提倡核電才是防止暖化關鍵技術，他甚至認為別的能源解決方案都不切實際，對於防止地球暖化都只是空中樓閣，他認為唯有現代科學不斷精進核能技術，最終核能技術的安全和價錢以及核廢料問題，都可以讓社會大眾安心且成本是負擔得起的，我們才能安心過文明生活，同時也能防止地球繼續暖化。

回到關於核廢料的處理，童子賢認為，「在台灣四十年來，核廢料是被儲藏起來在少數地方，就宛如傳說中兇猛的獅子老虎被安全控管在動物園柵欄中，我們猜測、幻想、感覺牠很兇猛，但台灣至今沒有人受過核廢料放置的傷害。因為核廢料是鎖在被隔離起來的安全環境中（核一到核四的園區與蘭嶼），因此似危實安。」「而且圍困猛獸的土地空間所需不大。」童子賢補充說。

童子賢評論「反而在地狹人稠的台灣，數十年來使用燃煤發電已經產生了多少PM 2.5污染物的受害者？瀰漫的空汙已經毒害了多少人？大家健康受損，我們有警覺過嗎？」（註：台灣今年公布的死亡第一大原因是肺病與肺癌，一年死亡超過一萬人）。「而正在推動的綠能建設，如果沒有適當節制，過25年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野。

而廣達數百平方公里的廢棄物雖不是猛獸，卻比猛獸更難纏，因為密佈在數百平方公里的蝗蟲與及蟑螂老鼠一樣的廢棄物，會侵害我們的農業，污染我們生活空間」童子賢如此比喻。「獅子老虎看似兇猛，但是他只生活在很小的空間，你不闖進去，他不會出來傷害你。」「跟25年報廢一次的龐大廢棄物相比，你認為那一項對生態與環境的傷害更大？」

童子賢觀察，不管是綠能的建設或是核能的研究，都因地球暖化的威脅而產生驅動力，佈局速度應該要加快。而兩邊都要各自解決核廢料與綠能廢棄物及風電環境噪音的問題。「二邊各自有一些侷限，也都各自懷有一些夢想。」他說「但綠能不是用來取代核能」，他認為雖然是競賽中的解決方案，但二者其實可以攜手合作扮演盟友，童子賢如此描述。

童子賢指著一份2018年10月出刊的「科學月刊」文章「比爾．蓋茲的新一代核反應器 」解釋說，其實這些「新技術」都努力二十幾年以上了，但是過往受到石化燃料太便宜的壓制，投入的經費遠遠不足，包括法國的超級鳳凰計劃、日本的智慧文殊計劃都曾經努力過又受挫，因為都面臨金屬鈉洩漏的技術挑戰，而當時因為經濟上的考量，因而沒有持續投入研發經費。

但是如今面臨地球暖化威脅人類文明，石化燃料已經不是價格便宜與否的問題，而是人類文明已經沒有退路，一定要制止暖化現象。在電力供應上，需要多管道找出低碳電力的新模式。因此「新能源」的商機非常龐大，新技術如果成功就有可能掌握全球每年價值上兆美元的發電產業。因此新一波的技術熱潮又再興起，如今美國、中國、英國、加拿大都競相投入研發資源，而且有了相當進展。譬如2019年中國就在福建沿岸建造新一代的快中子滋生反應爐，地點就在馬祖島的對面的霞浦。

童子賢也提到最近的外電報導說，美國懷厄明州有比爾蓋茲投資的Terra Power宣佈於2024年6月開始建造新的第四代反應爐，而且受到美國能源部鼓勵且挹注了一半資金，目標是建造第四代新反應爐。這些技術都朝向一、更安全，二、效率更高，三、有新一代的設計，能夠大幅度減少核廢料，甚至能使用現在（令人頭痛的）核廢料當作燃料。

有報導不斷提到科學新知，說明努力中的新一代反應爐，可以把核廢料當燃料，從而解決惱人的核廢料問題。包括使用貧鈾當燃料，這是一種萃取濃縮鈾過程中餘留的殘渣。當然也可以把目前非常普及的輕水式反應爐的核廢料當作燃料。將這些核廢料榨出其中殘存的能量，且將之燃燒殆盡。因此有機會去解決目前最爭議的核廢料問題。

而新一代反應爐，甚至可以直接拿鈾礦挖出來的低濃度且僅含有0.7%有效的鈾-235的礦砂來燃燒。那麼以往製造濃縮鈾的程序就可以省下來了，改成直接拿礦砂去做燃料。凡此種種技術的進步都指向更高效率，與更低成本，而且核廢料趨近於零。因此這種新技術相當值得期待。

然後有人提問，在新技術成熟前，舊的核廢料儲藏要滿了該怎麼辦？童子賢說此為「是不為也，非不能也！」他說，圍困獅子老虎所需要的空間不大，如果需要擴大一倍空間有這麼難嗎？相對於太陽能供電動輒需要數百倍的土地，他說想解決這個問題有這麼難嗎？

童子賢指出，我們都不是綠能或是核能專家，但是面對地球暖化的壓力，面對需要妥善規劃家園的期待，討論問題其實不需意氣用事。他期待綠能與核能可以攜手合作，打造一個有效率又乾淨的能源組合。

童子賢強調，新一代核能技術若能成功，則本來被視為獅子、老虎、猛獸的核廢料，霎那間都有機會化身為馴服的小貓，提供能源而少惹事生非，核能也會成為人類忠實的好夥伴，童子賢說他期待那一日。