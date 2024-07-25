新聞評論／柯文哲若選台南市長 賴清德還能睥睨天下？

民眾黨主席柯文哲。(記者陳雅玲／攝影)

日本學者小笠原欣幸建議，民眾黨若要避免泡沫化，主席柯文哲 2026年可先參選台中市長。柯文哲不服，自稱如果基於戰略考量，「應該選台南跟高雄」。柯文哲「南下參選」之說，也許只是虛張聲勢；但最近綠委陳亭妃逆襲當選中常委，已將台南的新潮流鐵桶刺破一刀，若柯文哲果真南下直搗賴清德 本命區，說不定能打破民進黨 在台南的「西瓜神話」。

熟知台灣政治生態的小笠原欣幸，近日在日媒《東洋經濟》發文稱，民眾黨要避免泡沫化，柯文哲2026年可以參選台中市長；因為台中是選舉「搖擺區」，適合柯文哲的政治特質。不論柯文哲是否當選，都能為2028總統大選蓄積能量、創造聲浪，也逼迫國民黨2028大選須與民眾黨談判整合。

「主席親征」是張力十足的政治話題，過去最成功案例，就是民進黨故黨主席黃信介1992年的「元帥東征」，在國民黨一黨獨大下，成功征服深藍鐵票區當選花蓮立委。民眾黨台中市黨部主委江和樹曾多次建議，由柯文哲參選台中市長，有利民眾黨2026地方布局，但柯文哲始終未表態。對於小笠原的建議，柯文哲則認為小笠原畢竟是學者，若真從戰略考量，他應該選台南或高雄，不會選台中。

就兵法而言，最堅固的地方往往也存在脆弱的罩門。南二都是民進黨大票倉，掘地三尺綠油油，台南綠得比高雄更鐵桿。韓國瑜曾突破港都高雄的銅牆鐵壁，但民進黨在台南卻是「萬年執政」。國民黨立委謝龍介兩年前挑戰市長，已逼近球門，仍以4.5萬票輸給黃偉哲。如今，綠營在台南市面臨內訌，陳亭妃和林俊憲互不相讓；若柯文哲和謝龍介亦加入戰局，台南難保不成為民進黨的「阿基里斯腱」。

柯文哲參選台南或高雄之說，或許只是吹口哨壯膽，並非認真的盤算。但如果不是嘴巴說說，他選擇進攻台南，或許要比進軍高雄更能創造爆炸效果。畢竟高雄已有被韓國瑜攻取的前例，但台南之役則更考驗柯文哲膽識，敢在賴清德的太歲頭上動土，勢必吸引更強大的關注，進而達到「一石三鳥」的效果。

第一、台南人不只選西瓜：國安會副秘書長林飛帆當年曾戲稱，「民進黨在台南派顆西瓜也會當選」，此話既是酸言、也是實情。中央無論如何政黨輪替，都不影響民進黨縱橫台南超過卅年，就算林俊憲、陳亭妃目前殺得刀刀見骨，市長似乎依舊是民進黨囊中物。目前國民黨已有謝龍介磨刀霍霍，柯文哲若「主席南征」，既可提前暖身練兵，又能帶動在野黨反擊氣勢，利用綠營的內訌，為白營締造聲量及能量。

第二、增加藍白合作籌碼：年初藍白合作未遂，就是柯文哲心猿意馬，拱手讓賴清德以少數總統權力一把抓，他自己也讓民眾看破手腳。如果柯文哲四年後再參選總統，等於又提前保送賴清德，他勢必被期待政黨輪替的民眾極度厭憎。柯文哲若參選台南市長，可以扭轉自己聲望和聲量直墜的頹勢，也可擴大藍白未來合作的機會。

第三、翻轉台南「高譚市」：台南近年槍擊案、光電弊案、官員貪瀆醜聞連連，除成為新的「慶記之都」，也被稱為台灣版的「高譚市」。其間，各種政商勢力的盤根錯節，從中央與地方的官官相護，都需要換人執政，弊案才有破解之日，官箴才有清明的一天。

選台南或高雄，柯文哲不能只嘴巴說說，他應該翻江倒海，敲山震虎，把蒙塵的古都掃出新氣象。屆時，賴清德能不剉咧等嗎？(轉載自聯合報社論)