我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

新聞評論／柯文哲若選台南市長 賴清德還能睥睨天下？

聯合報社論
民眾黨主席柯文哲。(記者陳雅玲／攝影)
民眾黨主席柯文哲。(記者陳雅玲／攝影)

日本學者小笠原欣幸建議，民眾黨若要避免泡沫化，主席柯文哲2026年可先參選台中市長。柯文哲不服，自稱如果基於戰略考量，「應該選台南跟高雄」。柯文哲「南下參選」之說，也許只是虛張聲勢；但最近綠委陳亭妃逆襲當選中常委，已將台南的新潮流鐵桶刺破一刀，若柯文哲果真南下直搗賴清德本命區，說不定能打破民進黨在台南的「西瓜神話」。

熟知台灣政治生態的小笠原欣幸，近日在日媒《東洋經濟》發文稱，民眾黨要避免泡沫化，柯文哲2026年可以參選台中市長；因為台中是選舉「搖擺區」，適合柯文哲的政治特質。不論柯文哲是否當選，都能為2028總統大選蓄積能量、創造聲浪，也逼迫國民黨2028大選須與民眾黨談判整合。

「主席親征」是張力十足的政治話題，過去最成功案例，就是民進黨故黨主席黃信介1992年的「元帥東征」，在國民黨一黨獨大下，成功征服深藍鐵票區當選花蓮立委。民眾黨台中市黨部主委江和樹曾多次建議，由柯文哲參選台中市長，有利民眾黨2026地方布局，但柯文哲始終未表態。對於小笠原的建議，柯文哲則認為小笠原畢竟是學者，若真從戰略考量，他應該選台南或高雄，不會選台中。

就兵法而言，最堅固的地方往往也存在脆弱的罩門。南二都是民進黨大票倉，掘地三尺綠油油，台南綠得比高雄更鐵桿。韓國瑜曾突破港都高雄的銅牆鐵壁，但民進黨在台南卻是「萬年執政」。國民黨立委謝龍介兩年前挑戰市長，已逼近球門，仍以4.5萬票輸給黃偉哲。如今，綠營在台南市面臨內訌，陳亭妃和林俊憲互不相讓；若柯文哲和謝龍介亦加入戰局，台南難保不成為民進黨的「阿基里斯腱」。

柯文哲參選台南或高雄之說，或許只是吹口哨壯膽，並非認真的盤算。但如果不是嘴巴說說，他選擇進攻台南，或許要比進軍高雄更能創造爆炸效果。畢竟高雄已有被韓國瑜攻取的前例，但台南之役則更考驗柯文哲膽識，敢在賴清德的太歲頭上動土，勢必吸引更強大的關注，進而達到「一石三鳥」的效果。

第一、台南人不只選西瓜：國安會副秘書長林飛帆當年曾戲稱，「民進黨在台南派顆西瓜也會當選」，此話既是酸言、也是實情。中央無論如何政黨輪替，都不影響民進黨縱橫台南超過卅年，就算林俊憲、陳亭妃目前殺得刀刀見骨，市長似乎依舊是民進黨囊中物。目前國民黨已有謝龍介磨刀霍霍，柯文哲若「主席南征」，既可提前暖身練兵，又能帶動在野黨反擊氣勢，利用綠營的內訌，為白營締造聲量及能量。

第二、增加藍白合作籌碼：年初藍白合作未遂，就是柯文哲心猿意馬，拱手讓賴清德以少數總統權力一把抓，他自己也讓民眾看破手腳。如果柯文哲四年後再參選總統，等於又提前保送賴清德，他勢必被期待政黨輪替的民眾極度厭憎。柯文哲若參選台南市長，可以扭轉自己聲望和聲量直墜的頹勢，也可擴大藍白未來合作的機會。

第三、翻轉台南「高譚市」：台南近年槍擊案、光電弊案、官員貪瀆醜聞連連，除成為新的「慶記之都」，也被稱為台灣版的「高譚市」。其間，各種政商勢力的盤根錯節，從中央與地方的官官相護，都需要換人執政，弊案才有破解之日，官箴才有清明的一天。

選台南或高雄，柯文哲不能只嘴巴說說，他應該翻江倒海，敲山震虎，把蒙塵的古都掃出新氣象。屆時，賴清德能不剉咧等嗎？(轉載自聯合報社論)

柯文哲 民進黨 賴清德

上一則

新聞眼／IPAC反中鮮明 賴清德論述放軟或不讓步？

下一則

雙城論壇 陸稱支持交流 蔣萬安：續與上海溝通

延伸閱讀

上任首次漢光演習 賴清德穿軍裝視導

上任首次漢光演習 賴清德穿軍裝視導
新聞評論╱賴清德黨同伐異 民主難道只剩投名狀？

新聞評論╱賴清德黨同伐異 民主難道只剩投名狀？
台2024選總統藍2億、綠5億 柯文哲：一群騙子

台2024選總統藍2億、綠5億 柯文哲：一群騙子
柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入