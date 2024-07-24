教科書級防災應變 盧秀燕快閃美西7小時返台

台中市長盧秀燕從美國趕回，直奔台中坐鎮災害應變中心。(記者黃仲裕/攝影)

台中市長盧秀燕 在市長任內首次公務訪美，雖然行程「單純化」「去政治化」，但仍被解讀為2028大選向美國「打招呼」，不料凱米颱風攪局，盧秀燕在美國快閃7小時折返台灣，簡直與颱風賽跑，24日清晨已坐鎮防颱中心。這麼拚，因為政治人物不能在「颱風政治學」失分，尤其盧秀燕。

盧秀燕脫不掉2028帽子 颱風政治學不能失分

縣市首長出國拚城市外交，本來司空見慣，但是盧秀燕率市政團隊訪美，就有各種解讀，甚至有政治評論員解讀「為2028向美國打招呼」「選總統起手勢」，盧秀燕動見觀瞻，即時一再強調只訪姐妹市、訪台商及僑界，還是脫不掉「2028」的帽子。

盧秀燕訪美前就知道凱米颱風侵台，不過，因是既定行程，在出發以前也一再確認，中央氣象署當時颱風預測主要影響東部和北部，中部不會進入暴風圈。

不過盧秀燕在飛機上仍透過被允許的收費網路與台中密切聯繫，得知最新氣象預報將中部地區也列入陸上警戒範圍，立刻在美國召開緊急會議，並且決定折返。

民進黨炮火猛烈批作秀 其實藍綠市長都曾折返過

對盧秀燕快閃美國，政壇藍白反映持正面肯定「負責任且不失外交禮節」，但民進黨議員陳雅惠、周永鴻、陳俞融都批評「秀燕作秀」，指颱風不是突然出現，如果出訪友誼城市很重要，就好好完成訪問，出訪臨時取消，那何必等到飛到美國再取消？炮火猛烈。

不過台中現在市長颱風前出國，又臨時取消行程，提早回台灣，前市長胡志強、林佳龍都有份，甚至賴清德總統在台南市長任內也發生過。

台中市長胡志強連續3次出國都碰上颱風，被迫提前返台，胡志強還笑稱颱風像是有ＧＰＳ導航，只要他出國颱風就來。

2008年7月鳳凰颱風來襲，胡志強人在馬绍爾群島參訪，強調市長不在，台中團隊一樣可以做好防颱，但民進黨炮轟，胡志強返國後表達歉意。

接著2008年遇到薔蜜颱風，胡碰巧又在美國，隔3年碰到莫拉克颱風，人在英國的胡志強兩次都立刻趕回。

2016年梅姬颱風，林佳龍、賴清德分別中止在日本、荷蘭的考察行程，馬上提前返國坐鎮防災。

盧秀燕透露折返影響點 台中後來被劃入暴風圈

盧秀燕說，折返最大的影響點就是台中被劃為暴風圈，在她出發之前，本來是說中部地區不會進入暴風圈，可是這個颱風變化很快，第一個路徑不斷南修，改變了；第二個增強了、第三變胖了。如果台中進入暴風圈的話，有可能造成很大的危害。

盧秀燕說，她剛開始接受到訊息，到後來發生變化。這次颱風特色是風強雨大，可能是近年來最明顯風強雨又大的一個颱風，所以當她在美國落地時候，一接受到這樣的訊息，就召開緊急會議台中決策研判，台中既然有可能進入這個暴風圈，且看起來風雨會大，就當機立斷，她個人要回來坐鎮。

快閃美國趕回台中 盧秀燕：政治口水就免了吧

民進黨議員批評好像是場政治秀，盧秀燕說，希望大家專注於防颱，政治口水就免了吧。防颱是我們最希望市民朋友做的，希望政治不要再干擾防颱的工作。

市府內部在訪美前沙盤推演，盧秀燕22日出發當天，也提到如果有必要不排除第一時間返台。盧團隊深知，如果盧秀燕繼續留在美西訪問，屆時，網路上可能就會流傳盧秀燕與台商僑胞大啖美食，對照台中被颱風肆虐、淒風苦雨的鏡頭。

台灣民眾對政治人物的要求高，加上首長督軍能安撫民心，也是施政滿意的重要因素，尤其盧秀燕不得不步步小心。

盧秀燕從美國趕回來，在飛機上徹夜未眠，一直在市府平台與各單位有互動，24日清晨5點落地，連忙回台中坐鎮災害應變中心，開完會馬不停蹄直奔海線，了解南山截水溝工程現況，展現媽媽市長「在家」，與市民守護家園。

盧秀燕空中決策 台中停班停課

盧秀燕也透露決定台中24日停班停課的決策過程。台中市府23日晚間八點多宣布正常上班上課，據了解，中市府深夜收到最新氣象資料後，盧秀燕在返台班機上、副市長黃國榮在美國西雅圖與人在台灣的副市長鄭照新、賴淑惠與秘書長黃國榮，共同線上會議後拍板決定。

深夜約12點才宣布台中24日停班停課，因稍早晚間8點已公布正常上班上課，難免有民眾抱怨，民進黨議員更是痛批「決策大轉彎」「荒腔走板」。

決定放颱風假 盧秀燕決策來自兩大系統

多個縣市臨時宣布停班停課，盧秀燕說，颱風變化很大，此次颱風不只範圍變大、增強，路線也不同，根據最新的資料，颱風可能會在宜蘭、花蓮之間登陸，路徑大幅的南修，台中被預測有可能進入暴風圈，昨晚風力更一度達到停班停課標準，雖然有降下來，但「寧寬勿鬆」，不可掉以輕心。

盧秀燕在空中召開緊急線上會議，市府從中央氣象署、市府委託的逢甲大學氣象團隊專業研析兩系統研判，台中市應該會在這個暴風區的範圍之內，於是拍板決定今日台中全市停止上班上課，並且要趕在深夜12點以前盡快宣布，讓今天原本要上班上課的民眾可在第一時間得到訊息。

盧秀燕說，這個颱風不但進入暴風圈，而且它風雨會達標，這兩個條件均達標，當然就要放假，因此最後時刻作決定，讓市民24日凌晨就知道今天停班停課。

放不放颱風假？ 幕僚有兩派主張

颱風天究竟要不要停班停課？一直是縣市首長面對的困難抉擇，同樣也是颱風政治學的重中之重。中市府幕僚也有一派認為，「反正放假就不會被罵」，主張從寬認定。但也有幕僚認為，攸關產業界等不同領域的權益，還是謹慎決策。