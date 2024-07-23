鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪收押。(聯合報系資料照片)

桃園前市長鄭文燦因涉貪收押禁見，觀察近期民調 、大數據，此案剛爆出時，燦負面聲量飆高，超越賴清德 總統近一倍，過半國人認為燦案對民進黨 政府造成一定影響，民進黨支持度更明顯下降，平均下跌4個百分點，但從數據上來看，似乎沒有衝擊到賴清德本人的聲望。

鄭文燦是民進黨的中生代政治明星，7月6日，他因涉嫌在林口「工五擴大方案」中收賄500萬元(台幣，約150萬美元)，儘管前兩次聲押都失敗，但檢方抗告都成功，因2位法官的裁定理由，都無法說服上級審如何防止被告串滅證，7月11日，桃園地方法法院第三次開庭，裁定羈押禁見。

消息傳出震驚各界，據「網路溫度計」調查，「政治人物口碑排名（2024/7/1～2024/7/7）」中，鄭文燦聲量飆高，共計23萬667筆，相較賴清德的12萬233筆，高近一倍，且負面聲量大於正面聲量。

另根據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統（2024/07/04～2024/07/10）調查，鄭文燦聲量高點出現在7月6日涉嫌貪汙交保當天，第二高點落在7月9日二度交保那天，話題也持續延燒，至今每天都有破4萬的網路聲量，顯見此案確實是國人熱議焦點。

進一步觀察民調，台灣民意基金會12日民調指出，40.4%民眾對此感到意外、43.5%不意外。另有39.4%民眾認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感、41.3%認為不會。基金會董事長游盈隆表示，顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，是非常嚴重的警訊。

台灣民意基金會16日再發布最新民調，針對政黨支持度，33.1%民眾支持民進黨、20.5%國民黨、16%民眾黨。游盈隆表示，民進黨支持度7個月來首度下挫4.3個百分點，燦案造成社會震撼，無疑是單一最大因素；但與賴清德支持度相比，涉貪案「燒不到賴總統」。

案發後將近一個月，鏡電視再度發布民調，有69.3%民眾認為該事件對於民進黨有所影響，僅23.1%認為該案對民進黨沒有影響。進一步觀察政黨傾向，民進黨支持度為37.3，相比上次的41.0，下滑3.7個百分點，趨勢與台灣民意基金會相去不遠。