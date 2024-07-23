我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哪座城市對遊客最安全？新加坡奪冠、最危險是它

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不清

鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點

記者黃婉婷／台北即時報導
前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪收押。(聯合報系資料照片)
前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪收押。(聯合報系資料照片)

桃園前市長鄭文燦因涉貪收押禁見，觀察近期民調、大數據，此案剛爆出時，燦負面聲量飆高，超越賴清德總統近一倍，過半國人認為燦案對民進黨政府造成一定影響，民進黨支持度更明顯下降，平均下跌4個百分點，但從數據上來看，似乎沒有衝擊到賴清德本人的聲望。

鄭文燦是民進黨的中生代政治明星，7月6日，他因涉嫌在林口「工五擴大方案」中收賄500萬元(台幣，約150萬美元)，儘管前兩次聲押都失敗，但檢方抗告都成功，因2位法官的裁定理由，都無法說服上級審如何防止被告串滅證，7月11日，桃園地方法法院第三次開庭，裁定羈押禁見。

消息傳出震驚各界，據「網路溫度計」調查，「政治人物口碑排名（2024/7/1～2024/7/7）」中，鄭文燦聲量飆高，共計23萬667筆，相較賴清德的12萬233筆，高近一倍，且負面聲量大於正面聲量。

另根據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統（2024/07/04～2024/07/10）調查，鄭文燦聲量高點出現在7月6日涉嫌貪汙交保當天，第二高點落在7月9日二度交保那天，話題也持續延燒，至今每天都有破4萬的網路聲量，顯見此案確實是國人熱議焦點。

進一步觀察民調，台灣民意基金會12日民調指出，40.4%民眾對此感到意外、43.5%不意外。另有39.4%民眾認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感、41.3%認為不會。基金會董事長游盈隆表示，顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，是非常嚴重的警訊。

台灣民意基金會16日再發布最新民調，針對政黨支持度，33.1%民眾支持民進黨、20.5%國民黨、16%民眾黨。游盈隆表示，民進黨支持度7個月來首度下挫4.3個百分點，燦案造成社會震撼，無疑是單一最大因素；但與賴清德支持度相比，涉貪案「燒不到賴總統」。

案發後將近一個月，鏡電視再度發布民調，有69.3%民眾認為該事件對於民進黨有所影響，僅23.1%認為該案對民進黨沒有影響。進一步觀察政黨傾向，民進黨支持度為37.3，相比上次的41.0，下滑3.7個百分點，趨勢與台灣民意基金會相去不遠。

民進黨 民調 賴清德

上一則

空服員罷工17天 長榮航求償失敗

下一則

高虹安官司因颱風宣判延期 新竹台派大辦桌照常舉行菜色曝光

延伸閱讀

傳台南市長改徵召 陳亭妃：消息讓賴清德難堪

傳台南市長改徵召 陳亭妃：消息讓賴清德難堪
羅智強批賴清德不提中華民國 窮得只剩意識形態

羅智強批賴清德不提中華民國 窮得只剩意識形態
新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席

新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席
賴清德月聲量68萬筆 為何都跟著「清德宗」三字？

賴清德月聲量68萬筆 為何都跟著「清德宗」三字？

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選