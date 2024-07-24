國民黨秘書長：盧秀燕若堅決選黨魁 朱立倫未必會爭

國民黨秘書長黃健庭表示，假如盧秀燕明年堅決要選黨主席，朱立倫未必會跟她爭。（本報資料照片）

國民黨 主席明年改選，傳出黨主席朱立倫尋求連任，台中市長盧秀燕近期也被勸進。國民黨秘書長黃健庭昨天表示，朱立倫至今從未讓他感覺一定要選，他現在就是在做該做的事，假如盧秀燕明年堅決要選黨主席，「我認為朱立倫未必會跟她爭。」

黃健庭的說法，是否代表朱立倫的想法，引發外界好奇。但有親近朱立倫的黨內人士表示，任何有意願挑戰、共同扛起國民黨重擔的黨內同志 ，朱立倫向來是抱持歡迎的立場。

黃健庭昨天接受「中午來開匯」網路專訪時表示，朱立倫從來沒有告訴他，或讓他感覺到一定要選，朱一直努力，盡力去做黨主席該做、能做的，像是國會改革說明會，他全台跑透透，就是在做他該做的事。

黃健庭說，至於大家在看盧秀燕，朱立倫認為黨內只要好的人選，就看到時候如何集中支持、一起打贏選戰，這比個人絕對更重要；黨要如何才能贏得選舉、為國家好，才是最重要的。

黃健庭也說，外界以為黨主席多好當，今天的國民黨主席完全是承擔、耗損，整天挨罵，柴米油鹽醬醋茶很現實，扛著重擔往前走，「你說他明年非得連任？完全不是這樣」，沒人要承擔，他只好扛起責任，假如有很好的人選，盧秀燕如果很堅決要選，他認為朱立倫未必會跟她爭。

黃健庭表示，他認為朱立倫不會考慮他個人，而是怎樣做對黨才是最好；至於黨主席選舉時程，按照黨章規定，只要在全代會前三個月舉行就可以。

至於美國總統拜登 宣布放棄連任，令外界聯想2016年總統大選也曾發生「換柱」事件。黃黃健庭說，當時背景還是有點差異，2015年他還在擔任台東縣長，以他的了解，換柱並非朱立倫的主張，那時候因為洪秀柱狀況看來不好，很多壓力來自黨內擔心，連立委選情都會受影響，那種壓力最後只能主席承擔。

黃健庭說，朱也沒想到換了之後沒人要選，只能自己承擔。這件事他背負很多冤屈，「從頭到尾他就沒說他要選，但是他擔任黨主席，被強迫一定要換、一定要承擔，我覺得這件事傷害他一直到今天。」

黃健庭認為，這對國家也是很大的損失，以朱立倫的條件，他的國際觀、歷練、思維都很好，可是沒辦法。這次朱回任黨主席，找他接秘書長，他說擔任黨主席是火坑，朱說對啊，但他說他是帶著贖罪的心情來，「對外他都不會這樣講，我只好陪著他跳火坑。」

主持人黃光芹也問到2026新北市長人選，黃健庭表示，做黨務工作最擔心的是沒有人要選、開天窗，只要有人選，戰將有得挑，最後再做評比。