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拜登退選聯想國民黨「換柱」 黃健庭：這件事傷害朱立倫至今

記者鄭媁／台北23日電
國民黨秘書長黃健庭接受「中午來開匯」網路專訪。（影片截圖）
國民黨秘書長黃健庭接受「中午來開匯」網路專訪。（影片截圖）

美國總統拜登宣布放棄連任；回顧2016年總統大選也曾發生「換柱」事件。國民黨秘書長黃健庭今天表示，國民黨主席朱立倫背負很多冤屈，但是他被強迫一定要換、一定要承擔，這件事也傷害他直到今天。

黃健庭今接受「中午來開匯」網路專訪。提及拜登退選，令外界聯想到當年換柱爭議，黃健庭說，當時背景還是有點差異，2015年他還在擔任台東縣長，以他的了解，換柱並非朱立倫的主張，那時候因為洪秀柱狀況看來不好，很多壓力來自黨內擔心，連立委選情都會受影響，那種壓力最後只能主席承擔。

黃健庭說，朱也沒想到換了之後沒人要選，只能自己承擔。這件事他背負很多冤屈，「從頭到尾他就沒說他要選，但是他擔任黨主席，被強迫一定要換、一定要承擔，我覺得這件事傷害他一直到今天。」

黃健庭認為，這對國家也是很大的損失，以朱立倫的條件，他的國際觀、歷練、思維都很好，可是沒辦法。這次朱回任黨主席，找他接秘書長，他說擔任黨主席是火坑，朱說對啊，但他說他是帶著贖罪的心情來，「對外他都不會這樣講，我只好陪著他跳火坑。」

主持人黃光芹也問到2026新北市長人選，黃健庭表示，選舉還有兩年多，這都不是壞事，做黨務工作最擔心的是沒有人要選、開天窗，只要有人選，戰將有得挑，到最後評比結果如何，黨擔心的反而是像上次一樣，換了又沒人要選，這才是最難的。

拜登 國民黨

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