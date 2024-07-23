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盧秀燕訪美 視訊掌控凱米颱風動態

台灣新聞組／綜合23日電
台中市長盧秀燕昨深夜出發訪美，中市府將密切觀察颱風動向，如有必要，會在第一時間返台。(記者陳秋雲／攝影)
台中市長盧秀燕昨深夜出發訪美，中市府將密切觀察颱風動向，如有必要，會在第一時間返台。(記者陳秋雲／攝影)

台中市長盧秀燕昨晚出訪美西，除了正值美國大選，總統拜登宣布不連任，還有颱風凱米逼近台灣。面對「颱風政治學」挑戰，藍營人士形容此行是「且行且擔心」，中市府更是連日沙盤推演，盧昨說，訪美期間會開視訊會議，掌握颱風最新動態，「將視情況，不排除提前結束訪問。」

無獨有偶，盧秀燕今年4月3日出訪新加坡，機艙門剛關上不久，花蓮即發生苪氏規模7.2強震，當時盧行程未變，但落地後馬上赴旅館開視訊防災會議。

這次盧秀燕連同路程將出訪美西10天，卻遇凱米颱風逼近攪局。據了解，市府內部沙盤推演，以新加坡遇花蓮地震為例，會加強視訊掌握與指揮。

議會國民黨團書記長黃馨慧說，盧秀燕訪美箭在弦上，且出訪有四大重要市政任務，須按計畫前往；但相信市府會緊盯颱風動向，作出最適切應變。

民眾黨市黨部主委、中市議員江和樹說，他認為防災應變不成問題，不過盧政治聲望高，訪美又被擴大賦予更多政治意涵，難免被放大檢視，市府不得不防，更要上緊發條。

民進黨團總召蕭隆澤說，盧秀燕訪美是既定行程，只能祝福訪美順利，天佑台灣、台中，安全無恙。

盧秀燕此行主軸拜訪5個姐妹市、關心台中海外台商、拜訪科技業者及僑民；昨晚出訪前開防颱整備會議，儘管颱風主要影響範圍目前不在中部，但若有變化，不排除更改行程，提前結束訪問。

中颱凱米來勢洶洶，中央氣象署昨晚間11時許發布海上警報，預計今下午發布陸上警報，氣象署預報員官欣平表示，北宜花今開始有雨，中南部、台東影響較不明顯，颱風影響最嚴重時間落在周三、四。由於凱米路徑與西北颱類似，因此須注意海水倒灌、排水困難及後續西南氣流帶來的強烈風雨。

官欣平說明，凱米登陸點可能在東北角，擦過大台北地區後，將從新北沿海出海，今起受颱風外圍環流影響，北部、宜花開始降雨；今晚颱風影響，西半部、東北部、各地山區逐漸出現風雨，今晚至周四受到外圍環流及颱風影響，雨勢較為明顯。

凱米颱風影響最劇烈的時間點，落在周三、四，颱風預計周五離開，離開後環境風場為西南風，將會帶來大量水氣，尤其中南部降雨時間將較其他地區長；官欣平說，凱米颱風路徑與西北颱類似，因此西半部沿海地區須注意海水倒灌、排水不利，以及西南氣流帶來的強烈風雨。

因應中颱凱米來襲，交通部長李孟諺昨天視察公路局防災整備情形，他表示已預為執行災情預判、部署、盤點，將中橫、蘇花公路及過去曾發生崩塌處列為重點警戒路段，若再遇到花蓮鐵公路中斷情況，航港局也將啟動海上疏運作業。

李孟諺表示，過去曾崩塌處要提早監控相關雨量、水情，做好公路及橋梁的準備；台鐵監控系統已在宜花東設置200多座監視器，且都與AI連動，能預警土石流或異物入侵，其中花蓮部分將再新增14組監視器，加上既有的23組，加起來會有37組，部分與AI連動可自動告警，且都有24小時人工監看，盼讓鐵路沿線更安全，有狀況第一時間就能通報司機員做相關應變。

新加坡 AI 拜登

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