傳台南市長改徵召 陳亭妃：消息讓賴清德難堪

賴清德總統(中)屬意林俊憲(右)接棒台南市長，但在地實力派立委陳亭妃(左)來勢洶洶。(本報資料照片)

民進黨 全代會權力改組完畢，民進黨立委陳亭妃遭正國會除名後仍當選中常委。她昨天表示，有志角逐台南市長的賴清德 子弟兵林俊憲、及湧言會立委王定宇，全是派系中的中常委，不爭取很奇怪。她並稱，「大家都是賴系」，而賴清德向來尊重制度，傳聞要改徵召，這不可能，相信賴清德會尊重初選。

針對陳亭妃的說法，林俊憲多次重申，民進黨初選機制是全黨共用，不會有哪個縣市不同。被點名不放棄選市長的王定宇則說「台南兵強馬壯」，更多台南的民代或子弟進到中常會，對台南都是好事。

民進黨黨職選舉落幕，牽動2026縣市長選舉，有意參選台南市長的林俊憲、陳亭妃、王定宇都當選中常委，競爭尤為激烈。

林俊憲被歸為賴清德子弟兵，王定宇所屬的湧言會被視為親賴友軍，陳亭妃遭正國會除名後，被歸類在非賴系統。陳亭妃昨受訪表示，這不公平，無論是哪個黨主席，黨內都一致支持，分派會讓主席很尷尬，「我們都是賴系、賴派，大家就是支持台灣、支持民進黨」。她說，自己一直與賴清德保持良好合作關係。

被問到賴清德子弟兵林俊憲將角逐市長，陳亭妃稱這是有人故意放出不利消息，讓賴清德難堪；她相信賴清德會尊重制度。

此外，新潮流中常委此次少掉一席，出包的廢票又是桃園市前市長鄭文燦系統的呂林小鳳所投，被解讀是鄭文燦不滿賴清德的訊號。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，每場選舉難免有插曲，單純的投票 意外就讓它成為意外，未來只有一個團結的台灣派。