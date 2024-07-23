聯合再生案經濟部「明顯圖利」 監察院未彈劾被批放水

彰濱工業區設置太陽光電標租案，評選過程顯不合理、廠商得標未滿周年就轉賣等情形，監察院通過糾正經濟部。圖為光電場示意圖。（本報資料照片）

「聯合再生」能源股份有限公司得標彰濱工業區國有地，事後違約出售套利2.63億元（台幣，下同，約801萬美元），監察院上周通過糾正經濟部。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，監察院表面上糾正，實際上卻是在放水，面對此等明顯圖利的情事，竟然只有糾正而不彈劾 ，行政院長卓榮泰應追究違法失職的責任，不要碰到綠營權貴就護航，還給全民一個交代。

本報系聯合報報導，監察院昨天公告糾正案文，指經濟部辦理彰濱工業區海域範圍設置太陽光電標租案，未在投標須知設計「電價回饋金」下限比率，又在後續標案評選降低回饋金評選比重，衍生低回饋金廠商得標，導致國庫20年減收近70億元，為此通過糾正經濟部。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌22日舉行「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會。（記者林銘翰／攝影）

民眾黨團昨舉行「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會，黃國昌指出，監察院上周不知為何，靜悄悄地糾正經濟部，直到昨天才公告糾正案文，甚至連新聞稿都不敢發。

台北中國時報報導，監察院昨以三大缺失糾正經濟部，第一，經濟部未於投標須知設計「電價回饋金」下限比率，且2021年辦理招標評選，華暄綠能 、聯合再生工程公司分別得標，但二者回饋金比率卻差異很大，聯合再生工程公司回饋比率僅3.3％，華暄綠能回饋比率則為20％至30％。

第二，監察院再查當時投標相關文件，以最有利標原則，投標廠商填寫回饋金比率高，評審委員應給高分，卻有評選委員給聯合再生最高分，採購不合理現象，主管機關均視而不見，顯有怠失。

第三，經濟部與聯合再生工程公司訂有契約，明定不會標租案場之後轉售、或將承租土地全部或一部轉租、出借或以其他方式供他人使用，但契約簽訂才八個多月，聯合再生母公司隨即將該工程公司出售予和暄綠能公司。

經濟部表示，聯合再生公司在釐清經營主導權、案場經營管理20年等相關疑慮前，經濟部將不會發給電業執照，會發函請該公司董事會提案要求強化公司治理以完成投標承諾。後續辦理其他產業園區土地出租作業時，會將納入監察院意見。

對於監察院糾正「未設定電價回饋金下限」，經濟部表示，未來倘有其他太陽光電出租案時，將審酌目前案場出租條件、多數案場電價回饋金標準及其執行情形等因素，予以通盤考量設定回饋金下限。

民眾黨立委黃國昌痛批，監察院表面是糾正，但只糾正不彈劾，實際上是在放水，難道因為聯合再生董事長洪傳獻除了是前總統蔡英文 競選連任時綠能產業後援會會長，所以不敢查是誰在護航嗎？喊話檢調不要繼續沉睡，行政院長卓榮泰也應要求追究違法失職責任。