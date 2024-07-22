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新聞評論／民進黨都團結不了 還團結台灣？

聯合報社論
民進黨全代會21日登場，中常委改選。（記者胡經周／攝影）
民進黨全代會21日登場，中常委改選。（記者胡經周／攝影）

21日民進黨全國黨代表大會，兼任黨主席的賴清德總統，在黨職改選後，已全面掌握黨政大權。雖然「新賴系」在黨內獨大，但這種藉由意識形態動員、資源分配、強力壓制三重手段下的「民進黨大團結」表象，基礎十分薄弱。

民進黨全代會主題，是「守護台灣，第一品牌；民主台灣，團結向前」。諷刺的是，民進黨對外因不滿在野黨掌握立院多數而屢屢挑起國會衝突，朝野處在全面開戰情況；對內則有海基會前董事長鄭文燦涉貪遭押、台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺等事件，黑金案件重創民進黨形象。民進黨自詡的「第一品牌」，被打上大大問號。

民進黨全代會特別找了一群25歲以下的黨工擔任旗手，舉旗入場，意在彰顯重視青年，強化改革形象。但在「年輕旗手」的表象下，攸關權力核心的利益交換與鬥爭，才是政治現實。賴清德首要打造「新賴系」，各派系則為爭取黨內一席之地，延續過往換票、配票陋習，進行權力交換。

如此場景過去也多次上演。蔡英文當選總統後，「英系」形成，其餘派系爭相靠攏。與如今的「新賴系」異曲同工，背後目的當然不是為了「團結台灣」，甚至不是「團結民進黨」，而是總統要鞏固權位，而派系則要分一杯羹。

因此，全代會前黨內關切的陳亭妃能否當選中常委、英系剩下幾席，或蘇系能否保住唯一席次，都無關宏旨，因為民進黨早已「只有權力，而無是非」。

這次全代會另一個引人矚目的「風景」，是蔡英文缺席，陳水扁卻出席。蔡英文缺席理由，僅「另有行程」四字；陳水扁則顯然意圖藉由僅剩影響力，在民進黨發揮槓桿效果。二人的出缺席，都反映全代會只是「演一場戲給選民看」。背後的權力運作，早已在權力分贓下決定了。

在這場充滿「戰鬥氣氛」的全代會後，朝野的對抗將持續下去；賴清德從「蔡規賴隨」轉化為「打造自己的國家」、「用民主反民主」的「新威權」與「新國家」工程，將變本加厲。只是當賴清德鞏固自身權力卻無法滿足其他派系時，或當賴清德把國家帶往更加動盪的道路時，民進黨內還能順應「新賴系」嗎？

民進黨 賴清德 蔡英文

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