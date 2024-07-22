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新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席

記者 蔡晉宇、黃婉婷
前桃園市長鄭文燦。（本報資料照片）
前桃園市長鄭文燦。（本報資料照片）

民進黨中常委改選結果出爐，親賴系未能如預期拿下七席，意外掉的一席更是賴清德嫡系、新潮流子弟兵林宜瑾；非賴陣線雖然仍居少數，但在英系運作下，成功挖角湧言會鄭光峰一席中執委票，逆襲拿下四席中常委。黨內人士直言，非賴系統傳遞出一個強烈訊號，民進黨並非賴清德能為所欲為輾壓異己，反對派雖還是少數，但仍有反制能力。

本次中常委改選有兩大看點，首先是最大派系新潮流爆冷掉一席，從三席變二席。新系向來配票準確，這回新潮流七票中執委加上鄭文燦系統二票中執委，按三票中執委對應出一席中常委比例，應能當選三席中常委，但一張蓋在鄭文燦系統中執委呂林小鳳欄位的廢票，卻打亂了布局。

派系人士指出，鄭文燦系統此次納入新潮流配票，廢票的手印正好畫押在呂林小鳳欄位，新潮流林宜瑾又剛好少這一票，兩件事一起看，合理推測跑票者就是呂林小鳳。有黨內人士分析其原因，並非衝著林宜瑾而來，而是鄭文燦發出對新潮流不滿的訊號。

中常委改選另一大意外狀況，是英系在第一階段改選僅獲四席中執委，一般預料基於非賴陣營票數極大化，英系第二席中常委參選人蘇治芬恐要與陳亭妃合作，兩人間其中一人要有所取捨。

不料中常委開票結果出爐，英系跌破外界眼鏡「多冒出了一票」，因此製造出了蘇治芬、陳亭妃同為兩票，雙雙獲得抽籤機會，最終在幸運之神眷顧下，兩人均中籤當選。

不過，從英系自食其力多開拓了一票中執委，和陳亭妃系統穩穩以第一高票、第四高票拿下兩席中執委，最終參選常委也未出現其他票源來看，非賴系統可謂兄弟登山、各自努力，並未出現非賴系統互相支援情況。

賴清德 民進黨

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