民進黨「賴清德時代」到來 親賴系拿過半6席中常委

民進黨全代會21日舉行，被正國會除名的立委陳亭妃抽籤當選中常委。（記者許正宏／攝影）

民進黨 全代會重頭戲由黨代表選舉中執委，再由中執委選出中常委，進行黨內權力重新改組。中常會改選結果，十席票選中常委由親賴系統拿下六席，分別為新潮流林俊憲、邱志偉；正國會陳茂松；綠色友誼連線鍾佩玲；湧言會王定宇；民主活水洪申翰。非賴系四席，分別為英系王世堅、蘇治芬；蘇系張宏陸與立委陳亭妃。

親賴系統贏得過半票選中常委，民進黨的賴清德 時代正式到來；新一屆中常會也將主導2026年縣市長選舉提名辦法，影響兩年後的百里侯選戰。

此次改組格外激烈，十席中常委選舉上演「四抽三」，被正國會開鍘的立委陳亭妃成功突圍，另因立委林宜瑾未能中籤，新潮流「保三」夢碎。最終，親賴系統的新潮流、綠色友誼、民主活水、湧言會、正國會共六席，非賴系統的英系、蘇系、陳亭妃共四席，親賴勢力仍舊過半。

即將卸任的中常委，派系分布為新潮流三席、英系兩席、正國會兩席、蘇系、綠色友誼連線與湧言會各一席；黨內分析五大觀察指標包括黨主席賴清德態度、新系加上親賴系統能否拿下最多席次、英系在前總統蔡英文卸任後還有多少影響力、分裂後的正國會能否保有兩席中常委、桃園市前市長鄭文燦遭羈押後「桃園隊」動向。

中執委投票 結果，新潮流仍是最大贏家，加上燦系共拿九席，英系四席、綠色友誼兩席、民主活水三席、湧言會四席、蘇系三席，遭正國會除名的陳亭妃系統成功突圍，獲得兩席。至於正國會，因一名黨代表使用「章屁股」投票，被認定為無效票，導致新北市議員卓冠廷以一票之差飲恨落馬，最終僅守住三席。

中常委選舉結果，親賴系拿下六席，分別為新潮流兩席，綠色友誼、民主活水、湧言會、正國會各一席，穩定過半；非賴系統則有英系兩席、蘇系一席、陳亭妃系統一席。中評委選舉則平和落幕，親賴系拿下八席、非賴系統拿下三席，最終由新潮流立委賴瑞隆成功連任中評會主委。