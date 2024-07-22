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全代會全程說閩南語 賴清德：建立台灣主體性國家認同

台灣新聞組／台北22日電
民進黨21日召開全國黨員代表大會，兼任黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞。（記者胡經周／攝影）
民進黨21日召開全國黨員代表大會，兼任黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞。（記者胡經周／攝影）

民進黨昨天召開全國黨代表大會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞表示，強調要建立台灣主體性的國家認同，團結人民反併吞，確保國家主權，也要建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同。對於賴清德的說法，在野黨批評是當家鬧事、老調重彈。

本報系聯合報報導，賴清德昨在全代會致詞表示，大家雖然來自不同的地方，但無論在哪裡出生、什麼時候來到台灣，「台灣都是我們的母親」；在母親台灣的懷抱中，有權利根據共同的理想，打造自己的國家：民主台灣。

賴清德說，凝聚每一份力量，讓國家認同不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結人民的力量。

民眾黨立委林國成表示，賴清德要把台灣搞成獨立還是帶向哪裡直接告訴人民，「什麼全程講台語，從頭開始就是反中保台。」

林國成直言，台灣禁不起任何風吹草動，「全程用台語在幹什麼？到底是在騙誰？難道這樣就獨立了嗎？」他說不反對發揚台語文化，但賴清德這種異常作為就是要把人民推入火坑的前兆。

林國成指出，如果賴清德想要台灣吵吵鬧鬧，甚至從司法管到國會跟語言，「我認為他是走偏了」；大家都說當家不鬧事，但是民進黨政府鬧事，包括國會該有的尊嚴也被他們用不理性方式踐踏，賴清德選前講過的話，選後不承認，「他應作為而不作為，態度就是非常反常。」

國民黨立委葉元之表示，賴清德無須說那麼多政治語言，不如告訴國人，身為執政黨主席、總統，要如何帶領國家？他說，國民黨也反併吞，不知賴老調重彈的意義為何？這些話都只是嘴上說說，實際卻毫無作為。

賴清德指出，台灣雖已歷經三次政黨輪替，但距離成熟憲政民主的目標，仍然有許多需要努力，特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制；未來要維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利；要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為沒有建立憲法規範的權威與共識，政黨政治不可能健全。

賴清德 民進黨 國民黨

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新聞評論／民進黨都團結不了 還團結台灣？

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