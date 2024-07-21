民主黨「換拜」讓人聯想國民黨「換柱」但還是輸了總統大選

國民黨當年召開臨全會「換柱」，會議一開始黨主席朱立倫（左）主動上前與洪秀柱（中）擁抱握手。(本報資料照片)

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。而台灣選舉史上，也曾發生史無前例的「換柱」──更換總統候選人事件。2015年，時任立法院副院長洪秀柱獲提名參選總統僅歷時90天即被國民黨 廢止提名，是中華民國總統選舉史上首位通過黨內初選，但被其政黨撤銷提名的總統參選人。

2014年九合一選舉，國民黨遭遇大挫敗，面對2016年總統大選，黨內一度無人表態參選，當時僅立法院副院長洪秀柱挺身而出，成為國民黨唯一登記的參選人。黨中央更為此祭出防磚條款，要求洪秀柱平均民調 必須超過30%，最終洪秀柱以46%的平均支持率，於2015年7月獲全代會通過提名。

不過，洪秀柱在期間拋出「一中同表」兩岸主張，遭黨內立委候選人質疑，易被抹紅更傷及選情；此外，洪秀柱民調遲遲無法與對手蔡英文 拉近差距，「換柱」聲浪始在藍營內部浮現。同年9月，黨內兩度欲勸退洪秀柱，但洪秀柱拒退出。

經過黨內大老支持下，時任黨主席朱立倫開始運作「換柱」，並於10月召開臨時全代會，以舉手方式表決通過洪秀柱提名廢止案，891人到場，812票贊成撤換，並鼓掌通過改提名朱立倫披掛上陣，換柱爭議也大傷朱立倫，最終選舉結果，朱立倫以381萬3365票，慘敗給蔡英文689萬4744票。

多年後，洪秀柱接受廣播專訪時，談到當年換柱事件，她直言，換柱不是朱立倫一個人的事情，而是一群人，朱立倫去看她，無數次向她道歉，「我也很不客氣跟他講，不用提了，講句不好聽的話，就憑你一個人也沒那個膽子、辦法把我換掉」。