我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨誰會第1個挑戰賀錦麗？曼欽放消息「正在考慮」

評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

民主黨「換拜」讓人聯想國民黨「換柱」但還是輸了總統大選

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨當年召開臨全會「換柱」，會議一開始黨主席朱立倫（左）主動上前與洪秀柱（中）擁抱握手。(本報資料照片)
國民黨當年召開臨全會「換柱」，會議一開始黨主席朱立倫（左）主動上前與洪秀柱（中）擁抱握手。(本報資料照片)

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。而台灣選舉史上，也曾發生史無前例的「換柱」──更換總統候選人事件。2015年，時任立法院副院長洪秀柱獲提名參選總統僅歷時90天即被國民黨廢止提名，是中華民國總統選舉史上首位通過黨內初選，但被其政黨撤銷提名的總統參選人。

2014年九合一選舉，國民黨遭遇大挫敗，面對2016年總統大選，黨內一度無人表態參選，當時僅立法院副院長洪秀柱挺身而出，成為國民黨唯一登記的參選人。黨中央更為此祭出防磚條款，要求洪秀柱平均民調必須超過30%，最終洪秀柱以46%的平均支持率，於2015年7月獲全代會通過提名。

不過，洪秀柱在期間拋出「一中同表」兩岸主張，遭黨內立委候選人質疑，易被抹紅更傷及選情；此外，洪秀柱民調遲遲無法與對手蔡英文拉近差距，「換柱」聲浪始在藍營內部浮現。同年9月，黨內兩度欲勸退洪秀柱，但洪秀柱拒退出。

經過黨內大老支持下，時任黨主席朱立倫開始運作「換柱」，並於10月召開臨時全代會，以舉手方式表決通過洪秀柱提名廢止案，891人到場，812票贊成撤換，並鼓掌通過改提名朱立倫披掛上陣，換柱爭議也大傷朱立倫，最終選舉結果，朱立倫以381萬3365票，慘敗給蔡英文689萬4744票。

多年後，洪秀柱接受廣播專訪時，談到當年換柱事件，她直言，換柱不是朱立倫一個人的事情，而是一群人，朱立倫去看她，無數次向她道歉，「我也很不客氣跟他講，不用提了，講句不好聽的話，就憑你一個人也沒那個膽子、辦法把我換掉」。

國民黨 民調 蔡英文

上一則

賀錦麗挺台灣嗎？與賴清德有一面之緣 可能延續拜登政策

延伸閱讀

藍明年改選黨魁 盧秀燕被視為最強棒 朱立倫募款能力佳

藍明年改選黨魁 盧秀燕被視為最強棒 朱立倫募款能力佳
正面形象強過朱立倫 盧秀燕爭黨魁已成定局？

正面形象強過朱立倫 盧秀燕爭黨魁已成定局？
憲法法庭裁准暫時處分 朱立倫：失望但不意外

憲法法庭裁准暫時處分 朱立倫：失望但不意外
川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國