新聞眼／罷樑哏圖 就是賴清德批的假訊息

罷樑團體把文宣改成馬英九「挺罷樑」，但其他內容和圖片都一樣。（圖／取自山海公民拆樑行動臉書）

身兼民進黨 主席的賴清德總統21日在民進黨全代會提三大目標，其中一項是保障自由人權，強調要防止言論自由被濫用，保障人民權利不受假訊息、認知作戰侵害，保護民主社會。同時間，罷免 基隆市長謝國樑的團體將政治文宣移花接木，塑造前總統馬英九 支持罷樑的錯誤印象，恰好是賴總統談話的諷刺對照。

賴總統在2019年與蔡英文競逐民進黨總統參選人提名時，遭到來自蔡陣營的強大網軍攻擊，他對於網軍黑暗手法自有相當體會。他21日在民進黨全代會上宣示要防止言論自由被濫用並保護民主社會，喊的口號很響，但「換了位置就換了腦袋」的魔咒仍在，賴政府或民進黨的保護言論自由，恐怕只是綠營「限定」。

2022年謝國樑競選基隆市長，邀馬英九密集前來五趟輔選，並有勝利三握之說。今年面對罷免考驗，謝國樑重玩「握手哏」，發動罷免團體想必也忌憚馬英九威力，用號稱「二創」的哏圖反制。

美其名是「二創」，其實已有觸法之虞，尤其現在社群圖卡傳播速度之快，若沒有清楚說明，罷樑團體的「二創照片」跟選舉黑函並無差別，同樣都是意圖干預選舉。只是發起人是站在綠營那一方，賴政府當然不會積極干預，更別說落實賴總統所言：「保障人民不受假訊息侵害」。

中選會主委李進勇日前赴基隆市選委會視察，「勉勵」基隆市選委會盡速確實完成罷樑連署查對工作。相較於賴政府對罷樑的「勇於任事」，對於罷樑團體散布虛假文宣的處理，卻連「輕輕帶過」都說不上，這樣怎能讓國人信服賴總統在全代會上的演說是認真的呢？