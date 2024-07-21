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民進黨全代會後將迎來「賴清德時代」？林右昌這樣說

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。（記者黃婉婷／攝影）
民進黨秘書長林右昌。（記者黃婉婷／攝影）

民進黨全代會21日改選黨內權力核心中常委，這也是總統賴清德上任後首度改選，預估親賴派將輕鬆過半，被視為賴清德強勢領導時代來臨。民進黨秘書長林右昌指出，民進黨是有制度的政黨，全代會是彰顯黨內民主，相信過程會非常順利，民進黨會成為領導、守護台灣的第一品牌。

今年全代會標語為「守護台灣、民主團結」，林右昌指出，民進黨是守護台灣的第一品牌，守護台灣的自由民主、國家安全、人民生命財產以及未來。他說，政黨並非選舉機器，是執政價值發動機，未來會繼續擴大民進黨執政的社會基礎，跟全台灣NGO社團、進步倡議團體進一步連結，積極主動解決社會面臨的挑戰和問題，讓人民擁有更好的生活環境。

林右昌指出，台灣碰到許多內外挑戰，前陣子立法院在法律上碰到很多挑戰，中國對台灣的侵擾和意圖也從未改變，從砲彈、銀彈到認知戰，以及滲透威脅，時時刻刻都存在，人民感受也非常真切，每天面對軍機、軍艦侵擾，守護台灣是所有社會面對的重要挑戰和課題，因此全代會會以守護台灣為主軸。

外傳正國會第二席中常委尚不穩固，新潮流擬選票增援，林右昌對此未正面回應，僅稱民進黨是有制度的政黨，全代會是民主開放的選舉程序，每年都在進行，一切都非常有制度，相信21日選舉結果會很順利和圓滿。

至於今年親賴系中常委穩定過半，是否代表賴時代來臨？林右昌則重申，民進黨是有制度的民主政黨，兩年一次的全代會都一直有秩序地進行，民進黨作為領導、守護台灣的第一品牌，黨公職要一起努力，全代會是黨內的內部民主，每次選舉都非常順利。

民進黨 賴清德

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