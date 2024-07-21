藍白將依舊法邀總統國情報告 綠黨團：勿恣意妄為

憲法法庭針對國會改革法案做出暫時處分裁定。(本報資料照片)

憲法法庭前天裁准國會改革法案暫時處分，針對總統是否赴立法院國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告，呼籲賴清德 總統別躲在大法官 背後，逃避選舉承諾；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤反擊說，現在是暫時處分， 總統立場很清楚，總統是憲法守護者，不能逼迫總統到立法院進行違憲的國情報告。

國民黨 主席朱立倫昨天也表示，即便任何預設立場的人，都不能否認總統來做國情報告，應該是合憲且應形成慣例，也是賴清德的承諾，會持續邀請，尊重賴最後是否願意遵守承諾。

立法院會日前表決通過決議，立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴總統赴立法院，針對國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。總統府當時表明，在憲法法庭裁判前，為尊重憲法嚴肅性，任何憲政機關均不宜採取行動。

如今憲法法庭裁准國會改革法案暫時處分，是否邀賴清德赴立法院國情報告備受關注。黃國昌表示，憲法法庭凍結的條文只有新修正的立法院職權行使法第十五條之四，依據現行規定，立法院仍邀請總統國情報告，只不過不是即問即答，立委提出問題後經總統同意後，總統仍可補充陳述。

黃國昌表示，選舉期間賴清德承諾要赴立法院國情報告，現在就是考驗賴清德要不要兌現選舉承諾的時候。

「大法官叫你們停看聽，還要恣意妄為嗎？」 吳思瑤表示，依憲法，立法院得邀請總統進行國情報告，立委聽取總統報告後，有需要可要求總統統一答覆，從來沒即問即答與常態化，這是違反憲政機關平等、權力分立原則。

吳思瑤說，如果憲法法庭做出暫時處分藍白還要硬幹，要依照舊法邀請總統國情報告，那就是沒有即問即答；不過，大法官做出裁決，等同是對藍白版本清楚示警，藍白還要用這樣思維明知故犯嗎？