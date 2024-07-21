我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

藍白將依舊法邀總統國情報告 綠黨團：勿恣意妄為

記者林縉明、江婉儀／台北21日電
憲法法庭針對國會改革法案做出暫時處分裁定。(本報資料照片)
憲法法庭針對國會改革法案做出暫時處分裁定。(本報資料照片)

憲法法庭前天裁准國會改革法案暫時處分，針對總統是否赴立法院國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告，呼籲賴清德總統別躲在大法官背後，逃避選舉承諾；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤反擊說，現在是暫時處分， 總統立場很清楚，總統是憲法守護者，不能逼迫總統到立法院進行違憲的國情報告。

國民黨主席朱立倫昨天也表示，即便任何預設立場的人，都不能否認總統來做國情報告，應該是合憲且應形成慣例，也是賴清德的承諾，會持續邀請，尊重賴最後是否願意遵守承諾。

立法院會日前表決通過決議，立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴總統赴立法院，針對國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。總統府當時表明，在憲法法庭裁判前，為尊重憲法嚴肅性，任何憲政機關均不宜採取行動。

如今憲法法庭裁准國會改革法案暫時處分，是否邀賴清德赴立法院國情報告備受關注。黃國昌表示，憲法法庭凍結的條文只有新修正的立法院職權行使法第十五條之四，依據現行規定，立法院仍邀請總統國情報告，只不過不是即問即答，立委提出問題後經總統同意後，總統仍可補充陳述。

黃國昌表示，選舉期間賴清德承諾要赴立法院國情報告，現在就是考驗賴清德要不要兌現選舉承諾的時候。

「大法官叫你們停看聽，還要恣意妄為嗎？」 吳思瑤表示，依憲法，立法院得邀請總統進行國情報告，立委聽取總統報告後，有需要可要求總統統一答覆，從來沒即問即答與常態化，這是違反憲政機關平等、權力分立原則。

吳思瑤說，如果憲法法庭做出暫時處分藍白還要硬幹，要依照舊法邀請總統國情報告，那就是沒有即問即答；不過，大法官做出裁決，等同是對藍白版本清楚示警，藍白還要用這樣思維明知故犯嗎？

賴清德 大法官 國民黨

上一則

漢光演習前夕 解放軍花東外海徘徊

下一則

藍明年改選黨魁 盧秀燕被視為最強棒 朱立倫募款能力佳

延伸閱讀

新潮流3常委「南流」全拿 象徵賴清德將強勢領導

新潮流3常委「南流」全拿 象徵賴清德將強勢領導
黑白集／柯建銘洩天機 坐實卓榮泰說謊 也拖賴清德下水

黑白集／柯建銘洩天機 坐實卓榮泰說謊 也拖賴清德下水
軍營用陸製零件 聯合再生罰吹哨者？國發會要查

軍營用陸製零件 聯合再生罰吹哨者？國發會要查
賴清德月聲量68萬筆 為何都跟著「清德宗」三字？

賴清德月聲量68萬筆 為何都跟著「清德宗」三字？

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死