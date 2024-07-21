葉菊蘭掌圓山飯店？賴被批鬥完英系鬥蘇系

近期才剛卸任台灣觀光協會會長一職的葉菊蘭，傳將接任圓山飯店新任董座。(本報資料照片)

傳現年75歲的「民進黨 國母」葉菊蘭將接任圓山大飯店董事長，國民黨立委王鴻薇昨日表示，賴清德 總統鬥完英系鬥蘇系，派系大將瑟瑟發抖，葉菊蘭掌圓山，加入民進黨0到80歲國家養。

王鴻薇說，傳剛卸下台灣觀光 協會會長的葉菊蘭接任圓山大飯店董事長，引發交通、觀光相關單位震驚。更傳出就是派系鬥爭，因為現任董事長林育生是行政院前院長蘇貞昌任命的人馬，是賴清德整肅異己的對象，圓山飯店董座根本被拿來當派系鬥爭、派系酬庸的位子了。她質疑，「賴清德，貴黨的國母不該是自己養嗎？民進黨怎麼又把國家當成養老院了？」

王鴻薇指出，其實業界都知道，這就是公開的派系鬥爭，林育生2019年3月被蘇貞昌指派擔任圓山飯店董事長，上任至今並無特殊爭議，圓山飯店經營績效也持續提升，而且林新一屆董事會任期才剛續任滿一年，還剩下二年，提前被趕下台急著換人，也是賴清德鬥完英系，轉頭向蘇系開的下馬威，畢竟看到海基會前董事長鄭文燦這般的下場，蘇系各大將恐怕都要瑟瑟發抖，不知何時下個就是自己了。

王鴻薇表示，葉菊蘭上月才卸任台灣觀光協會會長，外界以為她要退休，當接任圓山董座新聞消息傳出，是許多業界人士始料未及，葉菊蘭高齡75歲，出任圓山飯店董座，事實上政府一直都有對於捐助財團法人董事長初任年齡都有不得逾65歲的規定，過去她監督公股銀行以及相關子公司董事長高齡化問題，就是反對民進黨把國營事業、公股行庫當養老院，原來加入民進黨，0到80歲國家養真的不是說說而已。

王鴻薇總結，她要提醒賴清德以及民進黨，「自己的國母民進黨不自己養，還要安一個位子靠國家來幫你養，奉勸你們一句，貴黨鬥爭歸鬥爭，至少給年輕人一點機會，這些老人家還是接回去黨內安養吧！」