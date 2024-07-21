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民進黨全代會 蔡不出席扁會到 賴清德時代權力結構洗牌

記者蔡晉宇／台北21日電
民進黨全國黨代表大會21日登場，黨內權力結構重新洗牌，前總統蔡英文不出席，反映賴清德總統時代全面到來。圖為中華民國第16任總統副總統就職典禮，蔡英文（左）、賴清德（右）向民眾揮手致意。(本報資料照片)
民進黨全國黨代表大會21日登場，黨內權力結構重新洗牌，前總統蔡英文不出席，反映賴清德總統時代全面到來。圖為中華民國第16任總統副總統就職典禮，蔡英文（左）、賴清德（右）向民眾揮手致意。(本報資料照片)

民進黨全國黨代表大會今天登場，將改選中執委、中常委，也是兼任黨主席的賴清德總統上任後的首次全代會，黨內權力結構重新洗牌。英系在前總統蔡英文卸任後還有多少影響力，成為重要觀察指標。蔡英文辦公室已證實，蔡英文不會出席全代會；反而是保外就醫中的前總統陳水扁，將會親自與會。

近日黨內傳出，有民進黨人士拜訪蔡英文，蔡英文表示，「國家只有一位總統，已經卸任了就盡量不出門」。黨內人士解讀，蔡英文尊重現任總統賴清德領航國家，不希望讓外界有卸任後還指點江山的觀感，但從英系勢力衰退、蔡英文也不出席全代會，同樣反映出賴清德時代全面到來。

全代會重頭戲是改選中執委、中常委，與主管黨紀的中評委，根據黨章規定，蔡英文具有前黨主席身分，是當然黨代表，具有投票權。不過早在5月改選全國黨代表時，當時蔡英文就沒現身投票，如今全國黨代表大會，則是再度缺席。

黨內人士表示，蔡英文不出席全代會主要有兩大考量，首先是蔡英文原本就對黨內派系文化不感興趣，卸任後更未尋求在黨內持續保有影響力；再者，全代會是訴諸全黨大團結的場合，在「賴系」清剿「英系」耳語不斷之際，蔡英文出席全代會，一舉一動勢必都會成為討論話題，恐模糊了會議重點，綜合考量下，不出席是最妥適作法。

只是黨內人士也不諱言，蔡英文不出席全代會，難免也會引起各種不同解讀。

不過，蔡英文雖然不出席，英系還剩下多少影響力，仍是本屆全代會各界觀察的重點。派系人士表示，過去英系有時還能奧援其他派系，保有兩席中常委，目前為黃承國、蔡易餘，但從這次黨代表得票估算，力守兩席中常委恐有挑戰。按照英系規畫，立委王世堅已在安全名單內，蘇治芬則是搶救中的第二席中常委。

陳水扁同樣具有前黨主席身分，按照黨章是當然黨代表，對改選中執委、中常委、中評委有投票權。2022年陳水扁已現身全代會，但並未發言，而在民進黨團總召柯建銘陪同下，投完票就離開。

黨內人士表示，陳水扁與這回脫離派系爭取中常委的陳亭妃關係不錯，這次是否票投陳亭妃，值得關注。

這次的中常會、中執委組成後，其中一項重要任務是負責2026年地方選舉提名，特別是縣市首長的布局，因此，各方勢力已開始合縱連橫、提前卡位。

蔡英文 陳水扁 賴清德

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