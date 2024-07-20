北市幼兒園狼師案 蔣萬安鞠躬道歉：將盡全力彌補

台北市某幼兒園性侵學童案延燒，市長蔣萬安19日首度鞠躬道歉，表示他的責任就是保護孩子不受傷害，將盡全力彌補。（記者楊正海／翻攝）

台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵學童案延燒數日，市長蔣萬安昨首度鞠躬道歉表示，身為台北市的大家長，他的責任就是保護孩子不受傷害，北市任何一個孩子受到傷害，都是他的責任，他都必須承受，也應該用盡全力去彌補，「我身為北市長，要向受傷的孩子和家長致上歉意」。

來源：聯合新聞網

蔣萬安昨出席台北市政府警察局「卸新任分局長聯合布達交接典禮」，原未安排聯訪，但面對媒體詢問性侵案，鞠躬道歉。

蔣萬安也說，近來的幼兒園事件，不論發生在以前還是現在，或在法令或政策上可以更加完備，都會檢討改進，避免類似案件再發生，造成孩子和家長的不安。

府院黨本周發起猛攻，蔣萬安多次親上火線回應，知情人士指出，蔣萬安道歉關鍵在2022年7月第一案爆發時，未查到證據，當時教保條例尚未修正，疑似加害人不符停職要件，但市府理應讓加害人暫時調離教學現場，這部分成為最大瑕疵，直到去年7月第二案爆發，加害人才被羈押，但這段時間恐有更多幼童受害。

知情人士表示，蔣萬安雖知道第一案發生在柯文哲 任內，但昨天上午市府開會，蔣認為政府是延續的，身為北市長，就該為過去的錯誤道歉，不須再跟綠營起舞，流於政治口水戰，應該立刻撫平家長之心，雖市府內部有「辯護到底」的聲音，但蔣仍決心道歉，才是負責任的政府。

由於該案件第一案發生在民眾黨主席柯文哲任台北市長期間，柯文哲昨也承認，此案確實有改善空間，但對是否道歉避而不談。

柯文哲說，當時有接到檢舉也有行政調查，檢調也有介入，但沒有抓到證據，最後全案因證據不足不起訴，若重來一遍，怎麼做會比較好？顯然仍有平衡問題，一旦大張旗鼓調查，也怕引起家長恐慌及未審先判，同時要保護小朋友，所以還是有改進空間。