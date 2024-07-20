挺盧秀燕參選 國民黨中委喊提前改選黨主席

台中市長盧秀燕。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫將一年一度的全代會推遲到11月，黨中央已發出開會通知，將在8月3日史無前例舉行中央委員的座談會，有中央委員揚言將在會中攤牌，要求應於明年5月舉行黨主席、縣市黨部主委及全國黨代表三合一的換屆選舉。黨內人士指出，黨主席提前選舉，要選的人就須提前表態，黨內也可提早定於一尊，這項舉動被認為是為拱台中市長盧秀燕參選黨魁的暖身鋪路。

國民黨中全會去年11月集會針對不分區立委提名行使同意權，當時有中央委員提議將一年舉行一次的中央委員全體會議，改為每半年舉行一次；黨秘書長黃健庭承諾試辦。中常委孫健萍上周三在中常會詢問黨中央籌辦進度，黨主席朱立倫裁示研議。

中常委發難後，黨中央發出開會通知，8月3日舉行中央委員座談會，這場號稱史無前例的座談會，時間僅兩小時，主持人不是黨主席，是秘書長，會議主題除了現階段黨務工作報告，並聽取中央委員對黨務的建議，由於不是正式的中全會，只能建言，不接受提案，不做任何決議，每人發言時間三分鐘；黨內質疑座談會為開而開，也有中央委員準備提出建言，尤以針對明年黨主席改選的發言最受注目。

中央委員孫健萍擬提出兩項建言，按照黨中央去年11月的承諾，並綜合考量歷年進程、作業期，應於8月下旬召開全國黨代表大會及中央委員會會議；為深化黨內民主，應於明年5月舉行黨主席、縣市黨部主委、全國黨代表「三合一」的換屆選舉。

國民黨主席明年改選的議題提前發酵，成為8月3日登場的中央委員座談會焦點，特別是黨內矚目首要可能人選盧秀燕的動向，若盧要參選，黨主席選舉又提前於明年5月登場，最快今年底盧就必須做出是否參選的決定。