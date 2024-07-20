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正面形象強過朱立倫 盧秀燕爭黨魁已成定局？

記者屈彥辰／台北即時報導
台中市長盧秀燕。(聯合報系資料照片)
台中市長盧秀燕。(聯合報系資料照片)

國民黨魁之戰哨聲響起？現任黨主席朱立倫爭取連任動作頻頻，台中市長盧秀燕形象加，則被認為是角逐的熱門人選。有不具名藍委表示，盧秀燕若投入黨魁選舉，幾乎一定贏；另有熟悉朱立倫、盧秀燕的黨內人士表示，朱盧關係之好非外界所能想像，盧唯一一次接任黨職，是在朱2015年任黨主席時，可想未來二人搭配會佳。

根據「網路溫度計」最新統計，從「月榜」看，朱立倫為政治人物排名第17，正面聲量10%，中立聲量48%，負面聲量42%，聲量為負大於正；盧秀燕為政治人物排名第47，正面聲量22%，中立聲量57%，負面聲量21%，負大於正外，中立聲量過半意味盧的政治人物屬性中性。

根據《遠見》5月底釋出的「縣市施政滿意度調查」，盧秀燕以滿意度為72.9%、施政分數74.5分等居冠，其個人的滿意度、施政分數都是六都最高。

一名不具名國民黨立委說，若盧秀燕出來選，贏面很大，「應該就是盧秀燕」。不過盧秀燕看似動作很多，很多人認為盧一定會選，盧仍有在試水溫的味道。

這名藍委也說，盧秀燕參戰2028總統大選的態勢非常清楚，要選就一定要自己掌兵符，不過盧若選黨魁，會遇到一大問題，盧一定會考慮到2026年縣市首長及地方議員、村里長選舉，選舉結果倘表現不佳，盧等於要第一線承受責難，這會是兩難。2026選得好沒有問題，但選不好的話，盧說不定要提前下台，要選總統會很尷尬。

另一位同時熟悉朱立倫、盧秀燕的黨內人士表示，朱立倫、盧秀燕幾乎為同一世代，他們之間比較像合作關係，這與朱立倫和新北市長侯友宜的「屬下關係」，或前主席吳敦義、立法院長韓國瑜的關係又不同，吳當時量身打造就是要選總統，才導致吳韓衝突。

該人士透露，盧秀彥和朱立倫關係之好非外界想像，盧唯一一次接任黨副秘書長，是在2015年朱任主席時。他認為盧秀燕不會選黨主席，盧如果要選總統就是直攻，朱也知道自己不可能再選總統，二人搭配反而較好。再者2026選舉可能會有格局改變，國民黨失去的可能會多過拿回的，會使盧秀燕直接受傷，且選舉要「糧草」，朱立倫募款能力強過盧。況且一旦競爭，必帶來分裂，朱盧又何必撕破臉？

國民黨 侯友宜 韓國瑜

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