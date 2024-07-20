「今有結果」吳崢神預測 綠挨酸不演了

憲法法庭針對國會改革法案做出暫時處分裁定，國民黨立院黨團19日批評憲法法庭獨立自主已死。(本報資料照片)

憲法法庭昨針對國會改革法案做出暫時處分的裁定，在裁定出爐前，民進黨 發言人吳崢昨天就已在廣播節目上透露，國會改革法案將裁准暫時處分，「或許在今日就會有一個結果、時間就在下班前」，果不其然「完全命中」。引來藍白立委齊批，大法官 是憲法的守護者，但全部演都不演了，憲法法庭獨立自主已死。

吳崢的「神預言」被質疑是說溜嘴，網友也紛紛前往他的臉書留言，批評大法官還沒公布，黨發言人就先知道，質疑大法官已淪為「忠犬組織」、「黨國不分，厲害了」。雖然吳崢事後澄清，只是按照過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，還是無法平息外界質疑。

國民黨 立委王鴻薇則表示，大法官的司法權行政中立蕩然無存，當民進黨發言人在判決前說明判決結果與判決時序，憲法法庭竟然還完全比照辦理，民進黨這麼放得開不演了，就不要怪大家看扁了大法官。

民眾黨昨對憲法法庭裁定暫時處分表達憤怒、遺憾且無法接受，質疑賴總統為了躲避到立法院國情報告，持續恐嚇在野黨「不要貿然行動」、「青鳥會飛出來」，皆凸顯民進黨對憲法法庭的動態「瞭若指掌」，尤其吳崢在裁定結果公告前知道消息，搶先憲法法庭對外公布，說明司法機關與執政黨關係密不可分，更讓大法官裁定暫時處分，沾染濃厚的執政黨氣息。

民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，立院已經休會，到底有什麼不可回復的損害？到底有什麼重大公益遭受侵害？又到底有什麼急迫必要性？

由於調查權之行使遭裁定暫時處分，立院兩個已經成立的兩個調查小組只能暫停運作。「鏡電視申設及後續爭議調查專案小組」召集人吳宗憲表示，仍會思考如果有一天調查權可運作，要調查哪些資料；「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」召集人張啓楷說，跑得了和尚跑不了廟，真相還是要查個水落石出。