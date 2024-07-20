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賴獻祭司法對抗民意 憲法法庭被質疑是綠「附隨組織」

記者 周佑政、程平
立法院通過的國會改革法案，幾乎全數遭「冷凍」，也凸顯少數執政的賴政府，要持續對抗多數民意。(本報資料照片)
立法院通過的國會改革法案，幾乎全數遭「冷凍」，也凸顯少數執政的賴政府，要持續對抗多數民意。(本報資料照片)

憲法法庭昨針對國會改革相關法案，裁定暫時處分。但早在結果出爐前，民進黨發言人吳崢早已「神預言」，斷言憲法法庭這項裁定結果，坐實在野黨對「法院是民進黨開的」批評。除了大法官的公正性遭到質疑，立法院通過的國會改革法案，幾乎全數遭「冷凍」，也凸顯少數執政的賴政府，要持續對抗多數民意。

總統府、行政院、民進黨立院黨團以及監察院兵分四路聲請釋憲與暫時處分。結果，憲法法庭針對國情報告依序即時問答、禁止反質詢、同意權加嚴、調查權、聽證以及刑法的藐視國會罪，都被裁定暫時處分，換句話說，立法院通過的重要國會改革內容，近乎全數遭到凍結。

早在憲法法定裁定結果出爐前，吳崢昨早表示，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來，就是暫時處分」。吳崢的預言百分百命中，不知是料事如神，還是早已預知結果？

民進黨的神準預言，吳崢並非第一人，賴清德總統日前與青年學生談民主時提及釋憲案，賴總統當時表示，若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

這番說法似已預示，釋憲結果將對提出國會改革法案的藍白陣營不利。

不論是吳崢或賴清德針對釋憲與暫時處分的預測性發言，都容易讓人連結對司法下指導棋，讓憲法法庭被質疑是民進黨「附隨組織」，大法官公正性遭受質疑，未來作出的判決也難令人信服，民眾對司法更加不信任。

立法院通過國會改革法案，四大憲政機關聲請釋憲，民進黨從賴清德、行政院長卓榮泰與各級黨公職將國會改革法案扣上「違憲」的大帽子，背後更代表民進黨執政的傲慢，以及對民意的無視。

賴政府執政才兩個月，朝野關係緊張、社會信任低落、司法公信力斲傷，執政黨若選擇站在民意的對立面，把公權力和司法當作打擊在野黨的工具，製造社會對立、讓國家動盪不安，就算打贏司法戰，終將輸掉民意。

民進黨 賴清德 大法官

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