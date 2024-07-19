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黑白集／緊抱反核神主牌 賴政府吊半空中

黑白集
賴清德曾表示，未來新技術若有辦法解決核能安全及核廢料問題，他相信社會接受，政府也不會排除安全且沒有核廢料的核能運用。（本報資料照片）
賴清德曾表示，未來新技術若有辦法解決核能安全及核廢料問題，他相信社會接受，政府也不會排除安全且沒有核廢料的核能運用。（本報資料照片）

明代笑話集《應諧錄》：某瞎子過橋不慎失足，抱住欄杆吊在半空中，生怕鬆手就要摔死。旁人提醒離地不遠，放手即可，他卻說什麼也不肯信。直到筋疲力竭落下，果然毫髮無傷，他才說：「早知是實地，何苦自己累得半死？」

400多年後的台灣政壇，賴政府面對能源議題的態度，彷彿這故事重演。經濟部長剛說核電是乾淨能源，馬上改口非核家園不變；總統府成立氣候變遷委員會，稱核電延役可討論，過兩天又澄清，童子賢擁核言論並非府方授意。近日閣揆卓榮泰表示，對新核能持開放態度；基本教義派的副院長鄭麗君則說，核電廠需在五年前申請延役，核三仍非停不可。可見綠營心猿意馬，見情勢不妙，想拿「未來核能」來填空，非核神主牌還是要拜。至於電力供應已拉警報，又要推動高耗電AI產業，政府只好對箇中矛盾裝作視而不見。

2000年後，民進黨贏得五次總統大選，1999年通過的台灣前途決議文應是重要關鍵。如仍堅持台獨黨綱，非要消滅中華民國體制，至今註定仍繼續在野。

對民進黨而言，標榜台獨、堅拒一中，絕對是比反核更重要的價值。為了爭取執政，神主牌都能妥協。對全球都在退流行的反核，為何卻堅持抱殘守缺？倒楣的，是全民福祉和國家安全，被一起吊在半空中受罪。

民進黨 中華民國 氣候變遷

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