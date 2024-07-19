我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

罷免連署查詢單 傳寄出2萬份 罷樑團體教戰

記者邱瑞杰／基隆19日電
發動罷免謝國樑的公民團體說，傳出市選委會將寄出2萬份查詢單，意圖沒收人民罷免權。（本報資料照片）
發動罷免謝國樑的公民團體說，傳出市選委會將寄出2萬份查詢單，意圖沒收人民罷免權。（本報資料照片）

基隆市選委會正查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，共4萬3138份。發動罷免的公民團體說，傳出市選委會將寄出2萬份查詢單，意圖沒收人民罷免權。公民團體將印發傳單指導連署人填寫，確保罷免成案。市選委會總幹事張淵翔不回應傳聞，重申依法查對，並請收到查詢單的連署人回覆。

「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，8日將連署人名冊送交基市選委會查對。市選委會查到疑似偽造，或兩兩一組查對意見不一時，會寄查詢單詢問當事人確認真偽，並決議未回覆就認定為無效連署人，引發罷樑團體質疑。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉昨說，高市選委會2020年查對罷免高雄市長韓國瑜連署人名冊，寄出2000多份查詢單，回收率大概是一半。如果基市選委會寄發2萬多份，可能只回收1萬份，加上資料錯誤等遭剔除份數，沒有通過的風險就變高，意欲「沒收」罷免案。

張淵翔說，基市選委會依查對連署辦法，查對4萬多名連署人，市選委會從來不能、也從未公布任何連署人個資及寄查詢單件數，並請收到查詢單的民眾要在期限內回覆。

李晏蓉認為，收到查詢單的民眾要填寫資料，還要回寄，山海公民拆樑行動已設計傳單，教導收到查詢單的民眾，在查詢項目欄的「是」打勾，然後蓋下清晰可辨印章，並要切記勿用原子章、連續章，也不可有其他文字圖案，然後「速速寄回選委會」。近日也會安排「小蜜蜂」及辦街講加強宣傳。

罷免謝國樑可能成案，同意和不同意罷免陣營各自布局。推動罷謝團體已在安排動員方案，包括舉辦遊行。外傳藍營也已開始動員，鎖定公車廣告和醒目地點掛看板，避免宣傳戰落居下風。

罷免 韓國瑜

上一則

廣種紅樹林減碳 學者憂破壞生態籲暫緩

下一則

鄭文燦主導建國啤酒廠割地 遭疑華亞科翻版

延伸閱讀

新聞評論／國家機器拆樑 李進勇比選罷法還大？

新聞評論／國家機器拆樑 李進勇比選罷法還大？
鄭文燦案助升藍營士氣 謝國樑端施政成績正面迎戰

鄭文燦案助升藍營士氣 謝國樑端施政成績正面迎戰
李進勇視察基隆 藍控國家隊介入罷免市長謝國樑

李進勇視察基隆 藍控國家隊介入罷免市長謝國樑
基隆罷免謝國樑延燒 北北桃藍軍3市長固樑

基隆罷免謝國樑延燒 北北桃藍軍3市長固樑

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
林靖恩擅自拿取別人外送餐點食用，警方依竊盜罪嫌將他帶回調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網

爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓

2024-07-11 14:09

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元