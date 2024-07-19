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鄭文燦主導建國啤酒廠割地 遭疑華亞科翻版

記者張睿廷、呂俊儀／台北19日電
內政部都委會專案小組18日審查建國啤酒廠分割案，反對的文史團體與當地里長、居民，會議前先在內政部國土署大門高舉標語牌，表達抗議。（記者林俊良／攝影）
內政部都委會專案小組18日審查建國啤酒廠分割案，反對的文史團體與當地里長、居民，會議前先在內政部國土署大門高舉標語牌，表達抗議。（記者林俊良／攝影）

台北市市定古蹟建國啤酒廠擬割地給台北科技大學，內政部昨二度審議。民團擔憂中央闖關成功，昨前往國土署拉白布條抗議，砲轟該案當初是由時任行政副院長鄭文燦主導，鄭文燦現因涉及變更地目收賄遭收押，中央竟還想繼續審理，建國啤酒廠案與鄭文燦涉入的華亞科學園區的地目變更案，手法如出一轍，懷疑背後也蘊藏龐大利益。

建國啤酒廠2018年曾與北市府談好要改建為啤酒文化園區，內政部審議通過。不過，北市府於兩個月後改變心意，要求酒廠須提供兩棟建物給市府，導致該案卡關；後來鄭文燦及政務委員張景森主導該案，欲將建啤地目變更為大學用地，遭民團痛批想強渡關山。

內政部昨天舉行第二次專案會議，審查建國啤酒廠分割案，民間昨在會議開始前，到國土署門口抗議。

台灣歷史資源經理學會副秘書長黃俊達表示，本案都市計畫規畫內容可議，公告內容與4月送審資料完全一致，並未修改計畫書，便再次闖關，且開會前也未與民間團體溝通，學校顯然沒有另尋其他校地的打算。

黃俊達指出，鄭文燦近期已因華亞科學園區的地目變更案涉貪遭押，建國啤酒廠的案子與之相似，同樣都是以重大建設為名，後續再讓其他行政機關配合，變更地目。

黃俊達說，鄭文燦遭外界發現「可能」會透過地目變更，獲取金錢利益後，現在更讓人懷疑本案是否有更多不為人知的考量。尤其，建國啤酒廠變更地目案的推動方式相當奇怪，不符常規，自然更會受到外界質疑。

黃俊達表示，任何都市計畫的主管機關都是地方政府，民團希望可以與台北市府合作，一起活化建國啤酒廠，而非由中央機關將手伸進此案，變更地目成為大學校地，破壞一個真正的「活古蹟」。

國土署昨回應，有關建啤都市計畫變更，涉及公民或團體陳情文資保存意見等各項建議，請教育部（北科大）補充資料後，再送內政部都委會繼續審議。

內政部 古蹟 教育部

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