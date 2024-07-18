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川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

川普「向台灣收保護費」 朱立倫：完全依賴美國是錯誤政策

記者陳敬丰／宜蘭18日電
朱立倫表示，台灣現階段絕對缺電，未來還要增加12%用電量，現有能源只要安全無虞都應該使用，不分新、舊核能，核二廠、核三廠若延役能解燃眉之急，盼民進黨坐下來好好協商。(記者陳敬丰／攝影)
朱立倫表示，台灣現階段絕對缺電，未來還要增加12%用電量，現有能源只要安全無虞都應該使用，不分新、舊核能，核二廠、核三廠若延役能解燃眉之急，盼民進黨坐下來好好協商。(記者陳敬丰／攝影)

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示「台灣搶走晶片生意，應該向美國支付捍衛費用」，被認為是要向台灣收保護費，引起國內譁然。國民黨主席朱立倫今天表示，中華民國要自立自強，民進黨完全依賴美國是絕對錯誤的政策，國民黨的策略是親美和中。

關於川普「保護費說」，民進黨秘書長林右昌昨表示，川普的談話是希望台灣展現守護自我安全的決心，過去數年台灣確實有展現這樣的決心，會持續努力和世界民主同盟站在一起。

朱立倫今天赴宜蘭出席活動，被問及對川普「保護費說」與林右昌回應的看法，他強調中華民國要自立自強，如果完全依賴美國，絕對是錯誤的政策；民進黨長期以來靠美抗中，國民黨則是親美和中，一方面和美國友好親切，一方面透過兩岸對話交流降低風險，減少戰爭可能。

媒體也詢問朱立倫，對行政院長卓榮泰「開放討論新核能」的看法。朱相信，台灣現階段絕對缺電，未來幾年AI大廠設置，還要增加12%用電量，現有可用的能源只要安全無虞，都應該運用，不要分什麼新核能、舊核能；核二、核三廠若延役，至少能解決近幾年燃眉之急，盼民進黨不要意識形態掛帥，透過立院朝野協商好好討論。

至於國民黨智庫因財源不足裁撤人力，各領域小組研究員縮編到1人，朱立倫表示，這是經過黨內共識，不可能長期設置這麼多專任研究員，目前就是各領域1名專任，加上社會大眾的力量，包含兼任研究員、委外案件，以及召集人聯繫，相信一定能發揮智庫最大戰力。

國民黨主席朱立倫（右）今天赴宜蘭參加活動，被問及對川普「收保護費」的看法，表示中...
國民黨主席朱立倫（右）今天赴宜蘭參加活動，被問及對川普「收保護費」的看法，表示中華民國要自立自強，民進黨完全依賴美國是錯誤政策。(記者陳敬丰／攝影)

國民黨 川普 民進黨

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