我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

賴清德拒國情報告 黃國昌：怎跟人民交代

記者林銘翰、張睿廷／台北18日電
立法院會16日表決藍白黨團提案，邀請賴總統赴立院國情報告，民進黨立委在議場內舉牌反對。(記者潘俊宏／攝影)
立法院會16日表決藍白黨團提案，邀請賴總統赴立院國情報告，民進黨立委在議場內舉牌反對。(記者潘俊宏／攝影)

立法院會17日通過在野黨團所提修正動議，決議邀請總統賴清德到立法院進行國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，「我們都還沒有開會討論，總統府真的不用這麼緊張」，不如先好好想清楚，要怎麼跟人民交代，選前山盟海誓，選後只剩歹勢（不好意思）；國民黨立委王鴻薇則表示賴總統「食言而肥」。

立法院會17日經過表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議依照立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院進行國情報告，總統府發言人郭雅慧回應，為尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判以前，任何憲政機關均不宜採取行動。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，總統府真的不用這麼緊張，立法院現在已經休會，「我們都還沒有開會討論，邀請賴總統要來的時間」，與其這麼緊張這件事情，不如先好好想清楚，要怎麼跟人民交代，為什麼政見發表會說一套，立法院都還沒決定邀請的時間，馬上又翻臉變成另外一套。

王鴻薇對此表示，此舉為賴總統的「食言而肥」；她說，賴清德競選總統時，曾說過要赴立法院國情報告；況且昨天通過的決議，也是根據「現在」的立法院職權行使法來行使職權。現在最重要的是，賴清德既曾親口說過自己願赴立法院，「你就該履行承諾來執行報告」，不要一再違背自己的承諾。

賴清德 國民黨

上一則

外交部公務車使用 納配偶規範

下一則

賴內定駐美副代表 前駐紐大使：效忠他就好 派西瓜也行

延伸閱讀

賴清德派自己人監軍？ 台駐美代表處增一副代表

賴清德派自己人監軍？ 台駐美代表處增一副代表
賴清德守近五成支持度 卻流失近90萬鐵粉

賴清德守近五成支持度 卻流失近90萬鐵粉
新聞眼／賴清德把釋憲當令箭 難挽朝野關係

新聞眼／賴清德把釋憲當令箭 難挽朝野關係
新聞評論／賴清德陷宮鬥風暴 盧秀燕期待蝴蝶效應

新聞評論／賴清德陷宮鬥風暴 盧秀燕期待蝴蝶效應

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
林靖恩擅自拿取別人外送餐點食用，警方依竊盜罪嫌將他帶回調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網

爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓

2024-07-11 14:09

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力