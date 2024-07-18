賴清德拒國情報告 黃國昌：怎跟人民交代

立法院會16日表決藍白黨團提案，邀請賴總統赴立院國情報告，民進黨立委在議場內舉牌反對。(記者潘俊宏／攝影)

立法院會17日通過在野黨團所提修正動議，決議邀請總統賴清德 到立法院進行國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，「我們都還沒有開會討論，總統府真的不用這麼緊張」，不如先好好想清楚，要怎麼跟人民交代，選前山盟海誓，選後只剩歹勢（不好意思）；國民黨 立委王鴻薇則表示賴總統「食言而肥」。

立法院會17日經過表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議依照立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院進行國情報告，總統府發言人郭雅慧回應，為尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判以前，任何憲政機關均不宜採取行動。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，總統府真的不用這麼緊張，立法院現在已經休會，「我們都還沒有開會討論，邀請賴總統要來的時間」，與其這麼緊張這件事情，不如先好好想清楚，要怎麼跟人民交代，為什麼政見發表會說一套，立法院都還沒決定邀請的時間，馬上又翻臉變成另外一套。

王鴻薇對此表示，此舉為賴總統的「食言而肥」；她說，賴清德競選總統時，曾說過要赴立法院國情報告；況且昨天通過的決議，也是根據「現在」的立法院職權行使法來行使職權。現在最重要的是，賴清德既曾親口說過自己願赴立法院，「你就該履行承諾來執行報告」，不要一再違背自己的承諾。