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卓揆：對新核能採開放態度

台灣新聞組／台北18日電

行政院提出「大投資台灣」計畫，各界關注海外企業投資台灣時，政府是否能確保用電無虞。行政院長卓榮泰17日表示，穩定供電是政府的責任，將寄望相關電廠能如期發展並增加綠能，但傳統核能無法解決缺電疑慮，而新核能技術可能在2030年有關鍵突破，若無核安、核廢問題，台灣也能開放討論。

副總統蕭美琴17日也表示，政府在能源轉型政策上，會持續讓產業能更符合國際市場對台灣的期待；她說，在任何成熟正常的民主國家，對議題的辯論、討論都是集思廣益，開發出對台灣最適當的路徑，這是非常重要的過程。

經常對能源政策提出建言的三三會理事長林伯豐則主張，立法院應盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役、並新建SMR小型核電廠，以解決缺電問題。他說，由於再生能源及燃氣機組建置落後，將產生缺電的風險，以燃煤電廠來補充電力，會造成碳排增加，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

林伯豐說，以日本為例，即使遭遇過核災，如今目標卻是2030年讓核能發電回升至30%左右。他感嘆，「有核災的國家都這樣了，台灣憑什麼要增加碳排，不用核電？憑什麼？憑我們說不缺電，但會停電？」

卓揆17日與媒體茶敘時指出，核能分為傳統核能和未來新核能，核三廠除役後，就算修法或汰換設備，未來3、5年仍無法發電，以供電量和用電需求來看，2030前台灣還有200萬瓩的餘裕，外界還是會擔心，但這種憂慮不可能透過核三場延役來填補。

卓榮泰表示，政府對新核能採開放態度，如果沒有核安、核廢料的問題，且各國都能接受，就有任何可能，當前普遍認為新核能在2030年前後可能會有關鍵技術，台灣可以討論是否適度引進，但此前傳統核能無法解決缺電問題，「若新核能可以幫全人類解決問題，政府不會自外於新技術。」

卓榮泰重申，穩定供電是政府責任，包括民生用電必須充裕，以及台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑，政府寄望相關電廠如期興建及發展多元綠能，朝持續展綠、增氣、減煤進行。

綠能 投資 供應鏈

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