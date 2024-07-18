綠派系鬥爭? 台綠總座突被拔官

民眾黨立委黃國昌痛批「國家的台鹽綠能 酬庸一片綠友友」。 (記者林俊良／攝影)

台鹽子公司「台鹽綠能 （台綠）」17日下午召開臨時董事會，解任總經理吳博鑫的職務，據了解，例行董事會原定下周召開，但台鹽實業17日上午臨時發出公文，要求下午立刻召開臨時董事會，突如其來的人事調整彷彿「一刻都不能等」；由於上月民眾黨立委黃國昌才質疑台鹽綠能弊案，案情持續延燒，此時解職背後原因耐人尋味，也被質疑涉及民進黨 的派系鬥爭。

吳博鑫受訪證實，他是17日上午11時收到台鹽公司要任命新任台綠總經理的通知，才知道自己要被解任，原本下午安排的外部會議全部臨時喊停，下午1時董事會結束後立即交接。

台綠下周就有例行董事會，此時人事調整讓台綠內部員工議論紛紛，懷疑可能與近期綠能光電弊案頻傳有關，另也傳出是吳博鑫曾被立委黃國昌貼上英系標籤。

吳博鑫被質疑擔任總經理後引進英系人馬，由民進黨新竹縣前議員、新竹小英之友會總會長陳文宏的兄長陳文龍出任特助，主導台鹽綠能的會議。

黃國昌上月質疑台鹽綠能酬庸綠油油，17日受訪時表示，台鹽綠能當初會用根本不懂綠能的吳博鑫擔任總經理，正是陳文宏、古盛煇主導，以致去年台鹽綠能嚴重虧損2億5000萬元(新台幣，下同，約766萬美元)，今年第一季繼續大虧，並呼籲經濟部和台鹽徹查政商關係。

此外，為了推動能源轉型，台鹽設立子公司台鹽綠能，民進黨前中執委陳啟昱、內政部 前政務次長吳容輝擔任董事長。而檢調正在調查的台鹽綠能弊案，涉及人員就包括台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌等人，台綠基層擔心新人事會對內部調查造成阻力，因為吳博鑫正在調查蘇坤煌所簽的各項商業合約，並對蘇及相關台綠前員工等人提出背信詐欺告訴。

一起人事案牽出民進黨派系鬥爭與綠能弊案，恐怕只是冰山一角。