我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

新聞評論／賴清德陷宮鬥風暴 盧秀燕期待蝴蝶效應

重磅快評
台中市長盧秀燕（前）22日起將出訪美西10天。(圖／台中市政府提供)
台中市長盧秀燕（前）22日起將出訪美西10天。(圖／台中市政府提供)

海基會前董事長鄭文燦涉貪7月7日請辭，被外界戲稱民進黨版「七七事變」，7月政局動盪不安，民進黨七二一全代會暗潮洶湧，賴清德總統仍處於宮鬥風暴的盤整階段，目前安內重於攘外；台中市長盧秀燕7月22日將啟程訪美，此刻適逢美國總統大選敏感時期，盧秀燕出訪悄悄啟動「蝴蝶效應」，未來可能出口轉內銷。賴清德、盧秀燕被視為2028可能對手，立法院17日起休會，朝野抗衡將進入新局。

民進黨立委陳亭妃被正國會開鍘除名、新潮流大阿哥鄭文燦涉貪收押，非賴系要角相繼中箭，展現賴清德上位後的「雍正性格」，對內整肅異己、對外鬥爭政敵；民進黨派系為求自保，若非稱臣加入「信賴聯盟」，就只能各自結盟，避免被賴系「清理戰場」。為了鞏固大權，賴清德毫不掩飾「鬥雞」性格，不惜發動覆議和釋憲大戰、杯葛選罷法修法，甚至啟動「罷免國家隊」，基隆市長謝國樑列為頭號箭靶，點燃未來大罷免潮的引信，獲取政治紅利。

台灣民意基金會16日公布最新民調，33.1%民眾支持民進黨、20.5%支持國民黨、16%支持民眾黨，民進黨支持度七個月來首度下滑；鄭文燦收押重挫民進黨形象，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民調顯示，39.4%民眾降低對民進黨的信任感，對賴政府是嚴重警訊。為了轉移焦點，綠營從中央到側翼出動圍剿台北市長蔣萬安，將2022年7月前市長柯文哲任內的幼兒園狼師案算在蔣萬安頭上，「圍蔣救賴」的意圖明顯。

台灣政壇烽火連天，盧秀燕、蔣萬安相繼安排訪美，由於美國總統大選進入熱戰，盧秀燕行程安排盡量單純化，象徵意義大於實質意義，但美方各界人士對盧有高度興趣，此行可增加當面交流機會，累積更多外交能量。台灣政治人物訪美常被賦予高度的政治解讀，但盧秀燕不急於此刻「破蛹而出」，期待未來的蝴蝶效應。

盧秀燕自詡「媽媽市長」，民進黨可能以為盧市長只擅長內政，卻忽略她在外交領域的實力。盧秀燕畢業於淡江大學國際事務與戰略研究所，是台灣外交及國防歷史最悠久的學術機構，過去選戰交鋒，綠營也不敢挑戰她的碩士論文；盧秀燕曾連任六屆立委，不僅在外交及國防委員會多達十幾個會期，甚至擔任召委，熟稔對外事務。

事實上，美方很早就關注盧秀燕，馬政府時期，她就曾應美國國務院「外國領袖計畫」邀請前往美國參訪一個月，美方對盧有一定熟悉度。即使後來在美牛政策不同調，AIT高層也多次赴台中拜會盧秀燕，邀請出席美方活動，顯示盧的影響力，讓台美關係的角色不是只有民進黨，但盧秀燕2026卸任後能否維持政治熱度、團結藍白在野陣營，將成一大挑戰。

賴清德具有執政優勢，高舉旌旗東征西討；盧秀燕則蓄積能量，高築牆、廣積糧、緩稱王。朝野對陣狼煙四溢，賴清德的「青鳥」和盧秀燕的「燕軍」蓄勢待發，但2028還言之過早，美中台局勢將牽動各種政治變數，劇本雖然已經寫好，現在偷看也沒有用。

民進黨 賴清德 美國總統大選

上一則

綠支持度下滑4.3百分點 藍營重回2成

下一則

黑白集／大法官成綠打手 民選獨裁的惡果

延伸閱讀

台立院決議邀賴清德國情報告 並依法回應提問

台立院決議邀賴清德國情報告 並依法回應提問
台灣解嚴37周年 賴清德：勿用民主反民主

台灣解嚴37周年 賴清德：勿用民主反民主

冷眼集／放火、扣在野黨帽子 賴清德才該自省

冷眼集／放火、扣在野黨帽子 賴清德才該自省
郭正亮：賴清德不會動蔡英文 柯文哲比較危險

郭正亮：賴清德不會動蔡英文 柯文哲比較危險

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00
江坤俊發出聲明，表示將暫停演藝圈工作。圖／摘自臉書

台灣名醫江坤俊發聲了 暫別演藝圈 對不實指控保留法律追訴權

2024-07-09 17:22

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」