新聞評論／國家機器拆樑 李進勇比選罷法還大？

民進黨 聲稱「罷樑」行動是由公民團體自主發起，但在民團送交連署書前夕終露出馬腳。先是民進黨秘書長林右昌利用「反國會擴權」名義赴基隆開講，卻一再劍指謝國樑，用意昭然若揭。此外，基隆市選委會要依「選罷法」在40天內完成名冊查對，中選會主委李進勇卻插手限縮，要求在30天內完成，硬生生減少十天。不僅如此，他還親自前往基隆，公開進行行政指導。李進勇近年的行政不中立劣跡斑斑，現在更自我凌駕在法律之上，儼以選罷太上皇自居。

林右昌和李進勇皆曾任基隆市長，兩人利用職務之便插手「罷樑」行動，顯得恣意且順手。兩年前，基隆地方人士因反對蔡政府在外木山填海興建四接，而發起「護海公投 」；林右昌與李進勇即曾不顧基隆發展，聯手封殺這項自治公投。這次的罷樑行動，兩人同樣左右開弓，林右昌接連到基隆政治開講，不斷強調「選對市長很重要，選不對人，市政就是倒退」。果然，他哨音一吹，其子弟兵基隆市議員張顥瀚立刻在服務處開辦罷樑連署，民進黨介入罷免 愈發毫不遮掩。

這次罷免連署過程受到質疑，主要是不少連署單是跨區在台北市捷運站取得，連署人未必是有效的基隆市選民。此外，由於民進黨的介入，利用反國會改革法案擴大仇恨動員，連署重複、外溢或造假的情況可能不少，必須仔細比對。也因此，基隆市選委會聲稱要40天才能完成查對作業，這是依「選罷法」規定行事。相形之下，李進勇要求基隆市府要在30天內完成，不僅是強人所難，更違反了選務中立原則。李進勇還大陣仗前往市選委會「假慰勉、真施壓」，坐實了國家機器介選。一個把自己看得比「選罷法」還大的人，心裡會有什麼民主制度與超然中立？

不僅如此，李進勇還嚴重干預基隆對有效連署的認定標準。依規定，對於有疑義的連署書，例如資料填寫錯誤或沒有本人簽名等，都須以「雙掛號信」由本人確認。基隆市選委會認為，若當事人拒領、未回覆，或查無此人，乃至回覆卻未簽名等，都無法認定為有效連署書，以汰除偽造或他人代簽情事。但中選會卻要求，若未回覆，即應認定為合格。試問，若未回覆就視為合格，那又何必勞師動眾寄雙掛號？李進勇封殺四接公投，卻寬鬆認定罷樑連署，真像鬆緊帶一樣，「遇己則寬，遇人則嚴」。

林右昌在基隆執政八年，交棒時丟失江山，無法將執政權順利交給民進黨同志，或恐對謝國樑懷恨在心，因此趁此機會，對謝國樑落井下石。事實上，就以引發謝國樑市政處理爭議的「東岸商場」產權糾紛為例，若仔細盤點，這正是林右昌留下的爛攤，若非林右昌放任與坐視，東岸商場豈會任由私人企業違法擴建占用多年，卻毫不過問？但綠媒和側翼卻亂帶風向，指稱謝國樑與得標廠商關係密切，因而發動罷免。

事實上，謝國樑去年底重新招標，為了維護市產而與廠商打官司，凸顯的正是林右昌市府在圖利私人企業，且毫無依法行政觀念。基隆地院上月判決，原廠商大日公司請求基隆市府給付商場二至四樓增建案5000萬元收場，市府不必賠償；至此，真相和公理已昭然若揭。可見，這次罷免根本是在轉移焦點，也毫無正當性可言。

民進黨為了轉移國會改革壓力，把謝國樑拿來罷免祭旗，已是居心叵測。而李進勇不顧中選會的中立地位，竟親自進場指導拆樑，任意揉捏法令，真是「秀下限」而無止境了。