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濫花公帑案 外交部否認俞大㵢自寫報告

台灣新聞組／台北17日電

台灣駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花800萬元（台幣，下同，約24萬5374美元)公帑購買奢華家具，立法院日前要求說明公費支用情形。外交部回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體報導的金額，但又有媒體爆料該報告是俞大㵢自己寫的，無公信力可言。外交部16日表示，該調查並非駐美代表處單方面提供資訊，外交部也有調查。

俞大㵢遭媒體爆料花費800萬元整修官邸、亂花公帑，並以副總統蕭美琴名義，採購名牌用品報公帳。針對立法院外交及國防委員會要求說明，外交部回函指出，有關媒體報導駐美國代表處採購財產的單價及支出總金額，與駐處實際支出數不符，經統計駐處館長職務宿舍實際購置家具設備支出139萬4882元。

對於俞大㵢是否返台說明，外交部發言人劉永健16日在例行記者會表示，駐美代表處已提供書面報告，外交部也據此完成調查結果，並已依立法院外交及國防委員會臨時提案要求答覆立委。

至於媒體報導，外交部調查為駐美代表處一面之詞，甚至是俞大㵢自己寫的，劉永健說，調查報告一方面是駐美代表處提交書面報告，該部也據此完成調查的結果，並非完全單方面由代表處提供資訊，外交部也有調查。

國民黨立委王鴻薇質疑，若調查報告出自俞大㵢之手，能查出什麼真相？也枉費駐外人員爆料；民進黨繼續掩飾駐美代表浪費公帑的行徑，且近期屢傳駐外代表發生浪費公帑、甚至霸凌的狀況，紀律無法被真正整頓。

此外，駐泰前代表莊碩漢涉性騷案，監察院表示，已通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對莊碩漢涉性騷擾女部屬通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彈劾審查會投票結果，主張彈劾成立者共有11人，包括監委王美玉、蕭自佑、葉大華、林郁容、蘇麗瓊、高涌誠、王幼玲、田秋堇、賴鼎銘、蔡崇義、范巽綠；主張不成立者，僅監委鴻義章1人。

監院表示，莊碩漢任職台灣駐泰代表兼館長於出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反乙女意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間。

監院指，莊碩漢要求乙女至其房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為，令乙女感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。

監院指出，莊碩漢之行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法之性騷擾定義，外交部亦為相同認定，其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大，監察院已於7月4日審查通過彈劾案。

性騷擾 俞大㵢 彈劾

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